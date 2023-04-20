Сенсационными победами отметились казахстанки на шахматном турнире против сборной мира

В городе Астане завершился уникальный шахматный турнир. Женская сборная Казахстана сразилась с женской сборной мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации шахмат.

Фото: facebook.com/kazchesskz

Этот турнир был необычным и уникальным – наряду с нашими сильнейшими шахматистками Жансаей Абдумалик, Бибисарой Асаубаевой, Динарой Садуакасовой против сборной мира сражались молодые и талантливые казахстанки Меруерт Камалиденова, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Зарина Нургалиева.

И все наши шахматистки проявили себя ярко, с хорошим настроем и волей к победе и достойно представили Казахстан.

Каждая сборная состояла из двух команд. В командах «А» – 4 взрослых спортсменки, а в команды «В» входили спортсменки возрастом до 14, 16, 18 и 20 лет. В казахстанской команде «А» приняли участие Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Меруерт Камалиденова, в команде «В» – Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Лия Курмангалиева, Зарина Нургалиева.

В состав команды «А» сборной мира вошли китаянка Хоу Ифань, индийская шахматистка Харика Дронавалли, представительница Азербайджана Гюнай Мамедзадэ, грузинская шахматистка Нана Дзагнидзэ. В команде «В» – Нургюль Салимова (Болгария), Жока Гаал (Венгрия), Шри Б. Савита (Индия) и Афруза Хамдамова (Узбекистан).

Первые 2 дня шли состязания в рапиде, третий день был посвящен блицу.

В упорной борьбе казахстанская команда уступила сборной мира со счетом 73:55, одержав тем не менее ряд ярких побед.

Бибисара Асаубаева дважды выиграла у величайшей шахматистики, 4-кратной чемпионки мира Хой Ифань в рапиде, а в блице у нее также сенсационно выиграла Меруерт Камалиденова.

Удивила всех Алуа Нурманова, которая стала самой результативной – 11 побед!

Фото: Анна Штурман, ФИДЕ

Первый день турнира остался за сборной мира со счетом 18,5:13,5. Во второй день казахстанские шахматистки одержали убедительные победы в первых трех раундах, но гостьи оказались сильнее в последнем и сохранили лидерство со счетом 34,5:29,5.

Третий решающий день противостояния начался играми в блиц. Это динамичный вариант игры, где на тур отводится 10 минут, время на обдумывание ходов ограничено.

Начало третьего дня оказалось непростым для сборной РК: первый тур остался за гостями. Второй тур казахстанки завершили в свою пользу – 5-3. В нем Меруерт Камалиденова обыграла сильнейшего женского гроссмейстера по версии ФИДЕ Хоу Ифань, Алуа Нурманова обыграла Нургюль Салимову. В третьем туре сборная мира вышла вперед – 6,5-1,5. Но в четвертом туре казахстанки оказались сильнее и завершили его со счетом 4,5:3,5 в пользу РК. Бибисара Асаубаева обыграла Харику Дронавалли. Меруерт Камалиденова сыграла вничью с Гюнай Мамедзадэ, с таким же счетом сыграли Жансая Абдумалик и Хоу Ифань. Динара Саудакасова с Наной Дзагнидзэ также пришли к ничьей.

Итоги пятого тура – 5-3 в пользу сборной мира. В ней Бибисара Асаубаева выиграла у Гюнай Мамедзадэ, Нана Дзагнидзэ вместе с Жансаей Абдумалик свели игру к ничейному счету, так же вышло и у пары Харика Дронавалли – Меруерт Камалиденова.

В шестом туре разрыв в счете сборных стал сокращаться – 4,5 у сборной мира против 3,5 у Казахстана. В нем очки принесли Меруерт Камалиденова против Хоу Ифань – 1-0 и Бибисара Асаубаева против Наны Дзагнидзэ – 1-0.

В седьмом туре сборная мира вырвалась вперед. Итог – 6,5-1,5 в пользу женской сборной мира. Самые яркие игры случились у Бибисары Асаубаевой и Хоу Ифань, где казахстанка обыграла китаянку, а Харика Дронавалли и Жансая Абдумалик сыграли вничью.

Восьмой тур прошел быстро и закончился равным счетом сборных – 4-4. Алуа Нурманова обыграла Шри Б. Савиту, Лия Курмангалиева одержала победу над Жокой Гаал. Меруерт Камалиденова обыграла Гюнай Мамедзадэ, Бибисара Асаубаева вырвала победу у Харики Дронавалли.

По итогам трехдневного матча перевес оказался на стороне сборной мира – 73 очка против 55 у сборной Казахстана.

«Мы уступили сборной мира, но наши девушки показали выдающуюся игру. Они оказались более чем достойными соперницами для лучших шахматисток планеты. Результаты матча подтверждают, что наша команда – одна из сильнейших в мире. Думаю, мало кто бы мог претендовать на лучшие результаты против такого звездного состава, который приехал к нам в гости. Мы по-настоящему гордимся нашими спортсменками, и я уверена, что их главные достижения значительно превзойдут все наши ожидания», – отметила исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова.

Общий призовой фонд матча женских сборных составил 50 тысяч долларов.