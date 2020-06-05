Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей с помощью вакцины от COVID-19

В мире
AFP
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс последние годы посвящает много времени своему благотворительному фонду, который он основал вместе с женой Мелиндой. В марте он ради этого покинул совет директоров компании, передает BBC.

Фонд финансирует различные медицинские проекты, и в том числе разработку вакцины против Covid-19. После начала пандемии коронавируса Гейтс стал героем теорий заговора. Во всем мире есть сторонники идеи о том, что болезнь появилась и распространилась благодаря ему.

Они считают, что миллиардер хочет вживить микрочипы миллиардам человек и в результате сократить численность населения Земли.

Билл Гейтс в интервью радиопрограмме Би-Би-Си Today рассказал, что думает об этих теориях, а также поделился своим видением о борьбе с коронавирусом и всеобщей вакцинации.

"Наша задача - собрать 7,4 млрд долларов, и любой дополнительный доллар или евро, которые мы получим, поможет нам спасти жизни. Важность вакцин сегодня очевидна как никогда. Но нам нужны вакцины не только для таких болезней, как корь, диарея и пневмония. Необходимо также, чтобы GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, поддерживаемый Фондом Билла и Мелинды Гейтс) занялся доставкой вакцины от коронавируса в развивающиеся страны. Мы собираем деньги не только внутри бюджета GAVI, но мы также открыли новый фонд, который займется приобретением вакцины от коронавируса для бедных стран", - отметил Билл Гейтс.

"Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да - это приводит к разжиганию вражды между людьми. Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей, - продолжил он. - Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий - обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода".

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