Адвокату защиты не понравилось сравнение Бишимбаева с Чикатило

Адвокат экс-министра Лейла Рамазанова в ходе судебных прений отреагировала на слова коллеги Игоря Вранчева, который сравнил Бишимбаева с советским серийным убийцей Андреем Чикатило, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Напомню, у Чикатило было 52 жертвы, согласно приговору. По обвинительному заключению, у него было 53 жертвы. Сам же он признался, что убил и съел 55 человек. Бишимбаев не убивал и не насиловал, не ел своих жертв», — сказала Лейла Рамазанова.

Поэтому сравнение её подзащитного с Чикатило она посчитала излишним.

Также слова адвоката Вранчева о том, что у Бишимбаева «синдром Отелло» Рамазанова сочла неуместными. Такие аналогии приводить не стоит, так как «Бишимбаев не Отелло, а Салтанат не Дездемона», заметила она.

В завершение выступления она напомнила, что смертную казнь в Казахстане отменили 25 сентября 2021 года.

Напомним, сегодня на судебных прениях выступил адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев, который объясняя поведение Бишимбаева в отношении Салтанат, предположил, что именно фактор ревности побуждал подсудимого издеваться над своей супругой.