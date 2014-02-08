Кошмарный ужас туриста-шопоголика: полная корзина товаров. Кассир, мысленно подсчитывая свою личную комиссию, уже проводит карту через терминал раз- другой, а в ответ: «Карта заблокирована». Можно бежать к банкомату и даже в местный банк. Но, увы, они не спасут: эта страна для карты «закрыта» банком. Выручить может лишь звонок финансовому другу, то бишь в свой банк. Впрочем, звонить нужно было раньше, до поездки. Поскольку многие казахстанские банки, дабы обезопасить клиентов от разного рода неприятностей, просят предупреж­дать их о поездке, чтобы на это время карту активировать для осуществления платежей в конкретной стране. Можно чертыхаться, можно возмущаться, но к таким жестким ограничениям банки стали прибегать, получив изрядную порцию проблем с клиентами и реальных финансовых потерь. У проблемы есть имя: фродоопасные страны. Но ни к «Властелину колец», ни к хоббитам они отношения не имеют…

– К фродоопасным относятся страны с повышенным уровнем мошенничества с платежными картами, – переводит на доступный язык эту «черную метку» стран президент Евразийского центра финансового консалтинга Жомарт Ертаев. – С каждым годом списки таких стран постоянно растут, и уже сегодня, по данным некоторых банков, их число достигает 20–30. Риск использования платежной карточки во фродоопасной стране связан с возможностью компрометации ее данных, а в последующем – ее подделки и завладении денежными средствами с карточки клиента.

Каждый банк самостоятельно определяет страны с повышенным уровнем мошенничества, исходя из собственного опыта, опыта коллег и рекомендаций международных платежных систем, которые такие списки также составляют. Информация о фродоопасных странах размещается на официальных сайтах банков, а также в информационных бук­летах для клиентов.

– У нас существует такой перечень, – подтвердили мне в управлении разрешения споров и предупреждения мошенничества АО «Народный Банк Казахстана», куда я обратилась после сорванного по такой же причине шопинга в Гонконге. – Это страны повышенного риска мошенничества с платежными карточками, где фиксируются более частые случаи, нежели в других государствах мира. Причем подобные случаи увязываются именно с фактом пребывания клиента в одной из таких стран. Само мошенничество может произойти вслед за посещением фродо­опасной страны, возможно, даже после ее посещения по прошествии определенного времени и даже в другой стране мира.

Кстати, на сайте Халык банка есть перечень из 26 фродоопасных стран. В их числе любимые многими Таиланд, Сингапур, Гонконг, не говоря уже про Нигерию и Филиппины. Озабоченность банка понять можно: из 16,5 млн. платежных карточек, выпущенных в Казахстане, 3,9 млн. эмитированы Халыком.

Что нужно знать, отправляясь в одну из этих стран, кроме того, что нужно предупредить банк о поездке? Эти правила многие знают да забывают в повседневности. Напомню: никогда не оставлять карту без присмотра. Сама грешу, отдавая в кафе карточку официанту на оплату счета где-то за стойкой бара. А нужно, чтобы гарсон подходил с терминалом и снимал с карты деньги на глазах клиента. Если же вы отказались от покупки или при оформлении чека, слипа были допущены ошибки, попросите, чтобы их уничтожили в вашем присутствии, а второй экземпляр заберите с собой и храните в течение месяца, дает совет Жомарт Ертаев. Специалисты также советуют не использовать карточку в Интернете, не передавать никому ее реквизиты, а тем более пин-код по электронной почте или СМС, если вдруг такое предложение поступит.

Для операций в глобальной сети Интернет есть карты виртуальные. Обзаведитесь ими. Если что и случится, то потери будут минимальные. Поскольку только сумасшедший хранит на них деньги – в принципе, и больше, чем планирует потратить на покупку – в частности. И никогда не говорите стоящему у банкомата постороннему, как товарищ Хачикян из «Мимино»: «Слушай, друг, у тебя хорошие глаза, сразу видно, что ты хороший человек», «набери-ка мой пин-код, я плохо вижу». А если вы «хотите поделиться» своим финансовым благополучием с первым встречным жуликом, то для его удобства запишите пин-код на карте или прикрепленном к ней листочке. Банкиры говорят, что если очень хочется записать пин-код, то лучше его зашифровать. Правда, шифр порой запомнить сложнее, чем сам пин-код. Можно, конечно, придумать веселый код, который не забудешь: номер на майке Луиша Фигу, день отъезда тещи. Но если серьезно, то, получив конверт с пин-кодом, никому нельзя его сообщать: ни сотрудникам банка, ни представителям правоохранительных органов, ни кассирам торговых точек.

Если карта покинула ваше портмоне в неизвестном направлении, немедленно заблокируйте ее. Как правило, это можно сделать оперативно и самостоятельно, если такая опция предусмотрена мобильным банкингом вашего банка. А затем обязательно позвоните в контакт-центр банка. Чтоб уж наверняка заблокировали – до перевыпуска карты. Эти же правила действуют и на время поездок, только еще строже. Есть и специфические рекомендации.

– Если необходимо снять наличные в банкомате, то желательно совершать операции в филиалах местных банков, – дают рекомендацию в упомянутом управлении Халыка. – Это снижает риск компрометации (хищения) реквизитов карточки, включая пин-код, методом т. н. скимминга - мошеннических устройств на банкомате. Поэтому обязательно нужно осмотреть банкомат на предмет наличия таких устройств. Есть приметы, на которые нужно обратить внимание: следы скотча, ящики для рекламных буклетов в непосредственной близости от клавиа­туры банкомата.

Как защищают банки своих клиентов от этих рисков, ну, кроме того, что просто «закрывают» страну для операций по вашей карте, если вас там просто нет? Нередко банки по умолчанию устанавливают ограничения на рисковые операции, а также лимиты на снятие наличных денег через банкоматы. Нередко рекомендуется немедленно, с момента прекращения использования платежной карточки в одной из фродоопасных стран, заблокировать ее и перевыпустить – с новым номером и новым пин-кодом. Поскольку чаще всего риск хищения денег с карт-счета повышается по окончании поездки, когда мошенники получили и активизировали в своих целях всю необходимую информацию.

– В мире эмитировано несколько миллиардов платежных карточек, и, к сожалению, интерес мошенников к ним не ослабевает, а даже растет, – подчеркивают в Халык банке. – Соответственно, всегда будет существовать риск мошенничества. Сейчас мы не производим замену карточек по инициативе банка, так как считаем, что принятые нами меры защиты достаточны для безопасного проведения платежей. Но если клиент пожелает дополнительно себя обезопасить, то может заменить карточку после посещения фродоопасной страны.

Алевтина ДОНСКИХ,

Алматы