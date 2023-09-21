Бизнес во дворе и рядом

На очередном заседании рес­публиканского проектного офиса «Ауыл аманаты» первые итоги работы актюбинцев признаны наиболее эффективными. Как было отмечено, здесь смогли «…наладить процесс, начиная с алгоритма запуска проекта, проведения скрининга сельских округов, создания сельхозкооперации, до организации цепочки сбыта готовой продукции».

Успешной реализации предшествовал скрининг в каждом населенном пункте из 134 сельских округов, на основе которого составлена детальная социальная карта. Было определено 65 предпочтительных видов сельхозпродукции, рекомендованных для производства. Из них лишь по семи видам население обеспечивается в достаточном объеме, 14 – завозятся из других областей и соседних стран. К примеру, анализ показал, что на старте мясом птицы область обеспечена на 5,4%, овощами – на 35,4%, картофелем – на 69,1%.

Затем последовала масштабная разъяснительная работа, к которой подключились лидеры общественного мнения, аксакалы, ветераны сельского хозяйства, депутаты разных уровней, активисты филиала партии «Amanat», социально-предпринимательской корпорации «Ақтөбе», специалисты региональной Палаты предпринимателей «Атамекен», журналисты. Они объясняли все преимущества новой государственной программы для тех, кто настроен кардинально изменить свою жизнь, честным трудом улучшить благополучие своей семьи. Стоит признать – начало было робким.

Опыт мартуКчан

Одним из первых активность проявил Мартукский район. Первые девять заявок поступили в акимат Танибергенского сельского округа. Удалось оперативно собрать и оформить необходимые документы. Финансирование через социально-предпринимательскую корпорацию «Ақтөбе» началось с простой труженицы села Саржансай Дариги Дюсеновой. Для женщины давно стало обычным делом доить коров и торговать молочной продукцией. Разобравшись в условиях, предлагаемых новой государственной программой, она в первую очередь провела инвентаризацию в своем небольшом хо­зяйстве. На полученные 5 млн 89 тыс. тенге предпринимательница уже в статусе ИП приобрела три сепаратора, маслобойку, две морозильные камеры, отремонтировала летнюю кухню, превратив ее в мини-молочный цех. Дело пошло, и сейчас она реализует конечную продукцию в магазине «Ауыл аманаты», специально открытом в микрорайоне Болашак в областном центре. Ей также выделено бесплатное торговое место на рынке «Табыс».

– Все, кто получил кредит по проекту «Ауыл аманаты», сразу причисляются к индивидуальным предпринимателям. От Саржансая до Актобе 45 километров, до Мартука – 35. Это одно из выгодных условий для занятия предпринимательством. Первоначально заявка на участие в проекте поступает к нам, потому и особая нагрузка по актуализации документов ложится на нас. У некоторых людей, к примеру, нет оригиналов до­кументов на жилье, которое претендует на залог. Кто-то пристроил баню или сарай. Есть и те, кто провел газ, но не оформился. Не все сельчане хорошо знают законы, не согласовывали своевременно свои действия с госорганами. Мы легализуем, помогаем владельцам получать земельные акты, ведь прежде в ходу был технический, сейчас кадастровый паспорт. Для людей весь этот процесс представляется тяжелой проблемой. Не хватает элементарного терпения дождаться результатов госуслуги. Но с нашей помощью им остается только один раз обратиться в СПК «Ақтөбе», чтобы подписать договор при получении кредита, – объясняет аким Танибергенского сельского округа Медет Бекжанов.

На сегодня в акимат поступило 55 заявок, из них 38 одобрены, остальные на рассмотрении. В 53 заявках предполагается более 212 миллионов тенге вложений, в основном в растениеводство. Из четырех получателей адресной социальной помощи – один получил кредит, двое на подходе, четвертый устроился на постоянную работу. Из 37 безработных – трое также участвуют в кредитовании «Ауыл аманаты».

В целом по району от местного населения поступило 213 заявок, которые предусматривали финансирование на общую сумму 981 миллион тенге. Из этого количества одобрение получили 170 бизнес-проектов общей стоимостью 720 миллионов тенге. По отраслям особо популярны разведение домашней птицы и выращивание огородных растений.

...Самал Абаева занялась кукурузой благодаря запросам двух дочек. Даже на развивающих картинках они упорно указывали на любимый плод. Что уж говорить о походах в парк, попадая куда, Аяла и Адия радостно торопились к прилавку с требованием сладкого угощения.

– Каждый раз покупали вареную кукурузу за 500 тенге, но за время прогулки как минимум уходило две тысячи тенге. В какой-то момент задумались: действительно, почему бы не заняться этим делом. Кукурузы в нашем районе мало, хотя спрос на нее высокий. Это очень полезное для организма человека растение. К тому же зимой ее можно хранить в морозильнике, – поделилась Самал.

Она по профессии химик-технолог. Ее поддержал муж, вместе с Алибеком взяли на год в аренду один гектар земли на территории родного села. Если урожай будет хороший, то со временем можно расшириться. В феврале начали собирать документы, а в мае, как раз, когда началась посевная кампания, получили 3,8 млн тенге кредита под 2,5%. Закупили семена суперсладкой скороспелой «Кетамы» и «Мегатона», его длинные початки созревают дольше. Урожай реализуется не только в Мартукском, но и в соседних Каргалинском и Хобдинском районах.

Для полива пробурили скважину, купили однофазный насос и шланги для капельного орошения. Сезонные рабочие помогли ликвидировать сорняки на целинной земле. В среднем в день собирают 30 мешков. Кто живет недалеко, забирают кукурузу из дома, но для быстрой реализации организовали доставку по заказу на своем автомобиле, иногда и на велосипеде.

Следующий шаг молодой семьи – выращивание зелени в собственной теплице, которые набирают популярность в селах.

Вот и Нурлан Жумагалиев, преж­де торговавший завозной плодово-ягодной продукцией, однажды задумался о новых возможностях заработка и о том, чтобы из продавцов перейти в производители. Для начала в просторном дворе соорудил теплицу, где стал выращивать огурцы. Дело оказалось доходным, и он заказал в Шымкенте оборудование для второго крытого огорода. Попутно отремонтировал предыдущую. Каж­дая теплица площадью 150 квад­ратов. Теперь он будет отдельно выращивать зелень и продолжит специа­лизироваться на огурцах сорта «Маринда». Надеется, что урожай поспеет к Новому году.

– Этот проект удобен еще и тем, что нам предоставляются каникулы сроком на год для выплаты кредита. Мне в деле помогает агроном, который живет в Жайсане, именно у него покупал первую теплицу. Два раза в год собираю урожай. После первого дам месяц отдыха почве, в феврале новая посадка. Мне помогает жена, еще нанимаю троих местных жителей, – рассказал Нурлан.

Татьяна и Станислав Постовые также открыли свою торговую точку на актюбинском рынке «Алтай». Горожане уже распробовали вкус их копченых кур. Поначалу домашние копчености для продажи они приобретали в России.

– Однажды задумались, почему бы самим этим не заняться? Попробовали, и наше даже получилось вкуснее. Два года уже коптим, – без ложной скромности замечает Станислав.

Когда узнали о новой программе для увеличения доходов сельских жителей, сели за расчеты. Сначала прикинули, какое оборудование необходимо, затем решили предоставить в залог новый дом в райцентре. Получив нужную сумму, приобрели новую коптильню, корма для гусей, уток, бройлеров и 150 несушек, чтобы круглый год были свои яйца. Попутно коптим бараний курдюк. Этот деликатес пользуется особым спросом.

Нельзя не упомянуть дело братьев Бекбауовых, переехавших в Казахстан из Каракалпакстана в 2011 году. Они также воспользовались преимуществами новой программы – выращивают помидоры, огурцы, арбузы на арендуемых шести гектарах недалеко от села. Бригада еже­дневно в среднем собирает 80 кг огурцов. Им помогают десять человек, за проделанную за день работу каждый из них получает по четыре тысячи тенге.

Зимой без дела сидеть не будут, хлопот крестьянину хватает всегда. Нужно ремонтировать оборудование, генератор, латать шланги, семена заранее закупить, после рассадой заняться. В дальнейших планах заняться консервированием. Но для этого нужны опытные хозяйки, готовые работать с большими объемами.

Хобдинцы начинают

Достаточно хороших примеров приобщения людей к плодотворному труду и в соседнем Хобдинском районе. Первый из них буквально в двух шагах от границы района, на территории Булакского сельского округа.

Нуржауган – медицинская сест­ра, Аслан по специальности юрист, но успел попробовать себя в педагогике, на государственной службе. Супруги Толебаевы, задумавшись о будущем троих сыновей и дочери, создали ИП «Аяулым». На десяти гектарах недалеко от села разбили огород, закупили необходимый инструментарий, протянули 32 тыс. метров шланга для капельного орошения. Оплачивать долг будут в течение пяти лет, но усердный труд уже дает отдачу, потому настроены оптимистично. Создано четыре постоянных рабочих места.

– Три гектара занимает капуста, столько же морковь, дальше идут огурцы, помидоры, сладкий перец, баклажаны, тыква, кабачки. Созревшие овощи отправляем в один из супермаркетов областного центра, который готов принять любой объем витаминной продукции. Оплата раз в неделю. Некоторые покупатели узнают у менеджеров торговой сети координаты поставщика и сами приезжают к нам, – поделился Аслан.

Он надеется, что нынче получит 200 тонн моркови, 120 тонн капусты. На территории сельского округа сохранилось овощехранилище, оно находится на балансе акимата. Его отремонтировали. Зимой отсюда будут снабжать местные магазины.

Между делом хозяин с помощниками восстанавливает старый трактор МТЗ-80, доставшийся от брата, ремонтирует навесной плуг, бороны, опрыскиватель. В деле все пригодится.

Аким аульного округа Серик Нурмагамбетов признается, что безработных среди алиинцев нет. Большой интерес у них к молочному животноводству. В Булаке, еще одном селе округа, намного меньшем по масштабу, живет ­Айгуль Тажмуханова. Она от продажи молока и сметаны сумела купить квартиру в Актобе. Ее опыт стал достойным примером для соседей.

Замечательные впечатления о Кобде остались после знакомства с Жумагалиевыми. Хозяин дома четверть века отслужил в Исатайском РОВД, сейчас он в отставке. Поражает, с какой любовью он украсил двор, какой порядок навел на каждом его мет­ре. Во всем чувствуется любовь к месту, где живет, вкус и забота. Так же ведут себя и дети.

– Мы всегда держали хозяйство. Когда переехали из Акраба в Кобду, вокруг почти не было домов, и птицам было вольно. Мы с детства прививаем детям любовь к труду. Вот и сын Нурлан, он педагог, преподает физкультуру, но подрабатывает в свободное время, – поделилась Гульнара, хозяйка дома.

Прежде и она преподавала в школе, сейчас работает методис­том в колледже. Участницей проекта «Ауыл аманаты» стала сноха.

– Взяли кредит, на эти деньги приобрели цыплят – 500 кур, 200 гусей. Так как будем содержать их и зимой, то укрепляем и утепляем птичники. Также закупили в Алматы инкубатор, брудер, другое необходимое оборудование, чтобы иметь собственных цыплят, – рассказывает свою, но характерную для других начинающих сельских предпринимательниц, историю Аружан.

В день хозяева получают 250 яиц, реализуют здесь же, в селе, через торговый центр. Через четыре месяца планируют продавать откорм­ленных гусей. К семейному бизнесу подключены три поколения, есть круг забот и у двух сыновей. Сама Аружан в основное время занята маникюром в салоне красоты. В ее планах расшириться, в два раза увеличить численность несушек.

Жизнь вносит коррективы

– На финансирование проектов «Ауыл аманаты» из республиканского бюджета в ноябре 2022 года было выделено 3 миллиарда тенге, еще 3,5 миллиарда – дополнительно в феврале 2023 года. В качестве доверенного агента, финансирую­щего проект, определили СПК «Ақтөбе». На сегодня в рамках программы принято 1 610 заявок на общую сумму 7,1 миллиарда тенге, из них одобрено 1 548 проектов на сумму 6,6 миллиарда тенге. На реа­лизацию 1 128 проектов выдано 4,9 миллиарда тенге, – дает расклад заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Айбат Ербазиев.

На выданные кредиты приобретено более 103 тысяч голов кур, уток, гусей, построена 71 теплица, высажено 158 га картофеля и овощей. Кроме этого, реализуются более 400 новых проектов малого и среднего бизнеса. В их числе 54 пекарни, 105 мини-молокоперерабатывающих и 35 мясоперерабатывающих и других объектов.

Важно отметить, в рамках проекта «Ауыл аманаты» в регионе одновременно с финансовым кредитованием внедрен механизм товарного кредитования. Его особенность – в поддержке малообес­печенных, многодетных семей, не имеющих залогового имущества, при этом не тратится ни тиына из бюджета. На сегодня крупными сельхозформирования­ми области 335 семьям выдано 4 716 голов скота.

Благодаря реализации проекта количество безработных должно сократиться на 41,4%, получателей адресной социальной помощи – на 39%. Средний доход семьи увеличится со 182 тыс. тенге до 354 тыс. тенге, что существенно.

Жизнь дает свои подсказки, на региональном уровне с учетом реа­лий условия программы корректируются. С учетом замечаний и предложений от населения и вовлечения большего числа желающих проект распространили не только на жителей сельских населенных пунктов, но и горожан, готовых заняться сельским хозяйством. Чаще это выходцы из районов.

Предусмотрительно создано 28 учебных центров для тех, кто хочет предварительно получить финансовые знания, подкрепиться теорией по правильному ведению бизнеса. Ответственные сельчане обращаются за советами к опытным предпринимателям и успешным сельхозпроизводителям. Молодежь предпочитает обращаться в вездесущий Internet. Постепенно ИП объединяются в сельские производственные кооперативы, что предусмотрено условиями «Ауыл аманаты». На сегодня создано более полусотни СПК.

Следующее преимущество в том, что для участников «Ауыл аманаты» гарантировано бесплатное место на коммунальном рынке «Табыс» в областном центре. Прекрасная возможность напрямую продавать выращенную продукцию. Подобные условия созданы и в районах. Примечательно, что в Хромтауском районе две местные пекарни подписали договор об обеспечении хлебом работников одного из ТОО. Возможно, этот пример будет не единственным, благое дело набирает обороты.