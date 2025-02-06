Благосостояние казахстанцев и укрепление суверенитета: эксперты о цели реформ Президента Токаева

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В ходе мероприятия участники дискуссии – представители государственных органов, парламентарии, руководители ведущих аналитических центров, независимые эксперты и общественные деятели – обсудили ключевые аспекты политических реформ, реализованных в Казахстане в течение трех лет, их влияние на развитие государственного управления, правовую систему и гражданское общество.

Предваряя дискуссию, директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов подчеркнул, что за последние три года в Казахстане были реализованы беспрецедентные не только для нашей страны, но и для всего постсоветского пространства демократические реформы.

«Как неоднократно подчеркивал глава государства, устойчивый прогресс страны невозможен без политической модернизации. В условиях мировой нестабильности проведение комплексных политических реформ – это сигнал мировому сообществу, что Казахстан чувствует себя уверенно, что у нас единая сплоченная нация. Президент Токаев показал, что, несмотря на ряд внутренних и внешних вызовов и в целом неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, Казахстан выбирает путь развития, прогресса и реформ. Противоположный этому сценарий консервации политической системы был чреват длительным периодом экономической и социальной стагнации, губительной для страны», – сказал Еркин Тукумов.

Директор КИСИ также акцентировал, что конечной целью реформ является повышение благосостояния каждого казахстанца, укрепление суверенитета нашей страны, усиление демократических институтов и формирование новых политических традиций.

Председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова подчеркнула, что в рамках концепции «Справедливого Казахстана» обновляется культура верховенства права, реализуются комплексные меры в области защиты прав человека и укреплении правозащитных институтов – центральное место среди них занимает воссозданный Конституционный суд.

«Конституционный суд Республики Казахстан выполняет важную миссию по обеспечению соблюдения Конституции. Он стал ключевым элементом нашей судебной системы, защищающим конституционные права и свободы граждан. Суд проверяет законы и нормативные акты на соответствие Конституции и разрешает конституционные споры, что является гарантией правопорядка в нашем государстве. Формирование Конституционного суда осуществляется с соблюдением принципов независимости и справедливости, что позволяет ему эффективно выполнять свои функции. За годы своей работы Конституционный суд уже продемонстрировал важные результаты, утверждая верховенство закона и способствуя укреплению доверия граждан к государственным институтам», – подчеркнула Эльвира Азимова.

Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым развеял миф о том, что власть была вынуждена реализовать политические реформы по ряду обстоятельств, в частности январских событий.

«Но демократические процессы не были только реакцией на негативные события. На самом деле в политических реформах заключается сама философия президента Токаева», – подчеркнул Айдос Сарым.

Говоря о неизбежности и востребованности социально-политических реформ, мажилисмен отметил, что уже в 2015-2019 годах Казахстан уперся в ограничения в экономическом развитии.

«К этому периоду у нас не было потенциала, который бы позволял обеспечить рост. Население выросло на 5 миллионов, экономики, которая могла бы абсорбировать и обеспечить социальными благами эти 5 миллионов граждан, у нас не было. В любом случае мы пришли бы к социальным и политическим реформам. И уже тогда запускались некоторые институты «слышащего государства», в задачи которых входила настройка власти, с тем чтобы ее органы были готовы к изменениям», – сказал он.

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи констатировал позитивную динамику демократических изменений последних трех лет, в том числе реализацию ряда важных законодательных инициатив.

«Однако реформы нельзя внедрить только посредством законов. Нужны изменения в общественном сознании. 30 лет общество находилось в состоянии стагнации. Поэтому внедрение изменений должно происходить пошагово. В общественном сознании пока не произошел переворот в сторону демократических ценностей», – подчеркнул спикер.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в своем выступлении остановилась на таком важном направлении реформ, как укрепление принципа верховенства права и законодательной защиты женщин и детей. Детский омбудсмен поделилась итогами деятельности своего института.

«Сегодня открыто 2 тысячи Центров поддержки семьи, еще откроются 125. Было организовано 45 тысяч рейдов по мониторингу проблемных семей. Открыты Центры психологической поддержки во всех регионах. Также скоро откроются управления по охране прав детей», – сказала Д. Закиева, добавив, что ЮНИСЕФ высоко оценивает работу, проводимую Казахстаном по защите детей.

Депутат Мажилиса Никита Шаталов обратил внимание на то, что политические реформы Президента связаны с национальной культурой и национальными институтами. Институтами, которые государство и общество унаследовали от предыдущей общественно-политической формации и с актуальными институтами последних 30 лет.

«Что такое институт? Это не какое-то здание, где сидят депутаты, судьи, прокуроры. Это правила и регламенты, которые регулярно повторяются. Одна из ключевых задач политических реформ Президента в том, чтобы закрепить эти правила и регламенты, сделать их регулярными. Например, если это выборы, то они регулярные. Во время поездок в регионы на своей практике вижу, что доверие к избранным акимам растет. Потому что население доверяет акиму, а аким берет ответственность за население. Это укрепляет взаимосвязь между властью и населением. Все это необходимо, чтобы в обществе сформировалось базовое доверие как один из ключевых инструментов высокого экономического роста. Там, где на разных уровнях высокое доверие, нет трансакционных издержек, есть гарантии прав собственности и устойчивость правовых систем. К этому мы сейчас идем», – заключил мажилисмен.

Заместитель заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Анастасия Щегорцова в своем выступлении подчеркнула, что важным условием успешности реформ является общественная поддержка.

«Гражданское общество стало не только бенефициаром, но и субъектом реформ президента. Сегодня казахстанское общество живет в новой политической реальности – в условиях новой этики, новых правил, новой политической культуры, связанных в том числе с появлением института онлайн-петиций и Конституционного суда», – сказала представитель АНК.

Кроме того, она остановилась на роли Ассамблеи народа Казахстана в реализации реформ.

«За 30 лет своей деятельности Ассамблея народа Казахстана трансформировалась из консультативно-совещательного органа в конституционный орган с функцией представительства в Парламенте. Вся работа Ассамблеи направлена на построение единства, без которого невозможно поступательное развитие страны. Ассамблея активно включается во все инициативы Президента», – отметила Анастасия Щегорцова.

Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев констатировал, что реформы – это всегда выход из зоны комфорта.

«Казахстан провел реформы в условиях идеального шторма: с одной стороны, случился қантар, с другой – обострение геополитической ситуации. Все это могло бы стать поводом для того, чтобы свернуть реформы и дождаться более благоприятного политического и экономического момента. У реформ было больше рисков, чем перспектив реализации. Было довольно смело проводить их в подобных условиях», – поделился мнением известный политолог.

В то же время он отметил, что реформа – изменение формы, а содержание и наполнение обновленных институтов будет зависеть от совместной работы гражданского сектора и государственных органов.

«За прошедшие три года мы уже видим результаты этих реформ, всю их комплексность и масштабность. Многие инициативы, которые обсуждали раньше эксперты в составе Национального совета общественного доверия и казались в тот момент нереалистичными, сегодня воплотились в реальность», – подытожил он.

Сооснователь аналитической платформы Astana Open Dialogue, член Общественной палаты при Мажилисе Александр Данилов напомнил, что политические реформы были реализованы во многом вопреки ожиданиям экспертов, которые предполагали, что после Қантара последует «закручивание гаек».

«Самым главным результатом политических реформ является то, что за это время у нас не было откатов и мы продолжаем либерализацию. Однако предстоит еще большая работа по оценке проведенных реформ, и КИСИ является одним из ключевых институтов для их мониторинга», – высказал мнение политолог.

Политолог и медиаменеджер Сырым Иткулов высказал мнение, что одним из результатов политических реформ должно стать повышение информационной культуры.

«Сегодня мы наблюдаем сильную политизацию общества, которая выражается в осознании того, что все решения власти касаются каждого казахстанца. Поэтому нам нужна ответственность и политиков, и общества и, самое главное, справедливость для всех», – подчеркнул Сырым Иткулов.

В завершение дискуссии эксперты пришли к выводу, что политические реформы заложили прочный фундамент для устойчивого развития Казахстана и формирования эффективной системы государственного управления, а также консолидации общества и активного участия граждан в политической жизни страны.