Благотворительные сборы через мобильные переводы не будут облагаться налогом

«Если средства собираются, например, на лечение ребенка и у пользователя будет свыше 100 транзакций от разных людей, в таком случае нам придет соответствующая информация. Мы отправим уведомление этому человеку. При этом он может сказать, для чего собирал деньги и куда их направил, что предпринимательские цели не преследовал. В таком случае налоговых обязательств не будет», - сказал вице-министр.