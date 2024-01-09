Благотворительные сборы через мобильные переводы не будут облагаться налогом

Об этом сегодня сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
«Если средства собираются, например, на лечение ребенка и у пользователя будет свыше 100 транзакций от разных людей, в таком случае нам придет соответствующая информация. Мы отправим уведомление этому человеку. При этом он может сказать, для чего собирал деньги и куда их направил, что предпринимательские цели не преследовал. В таком случае налоговых обязательств не будет», - сказал вице-министр.
При наличии предпринимательской направленности или рекламы возникают налоговые обязательства, отметил он.
«А если на благотворительность, то никаких налоговых обязательств не будет. Когда перевод средств идет между родственниками, тоже ограничений не будет», — заключил вице-министр.