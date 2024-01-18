Блокпосты установили в горах Алматы

Лавинная опасность возможна в горах Алматы и Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС города.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, синоптики объявили штормовое предупреждение о лавинной опасности. В январе из-за неустойчивого состояния снежного покрова есть риски схода лавин.

«Выставлены блокпосты по ограничению доступа в зону лавинного риска для ограничения прохода отдыхающих и туристов, проезда автомашин на лавиноопасные участки в бассейнах рек Киши Алматы («Эдельвейс» выше Шымбулака), в бассейне рек Улкен Алматы (выше плотины Аюсай)», — проинформировали в ДЧС Алматы.

В ведомстве отметили, что с начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 23 случаев самопроизвольных сходов лавин, общим объёмом порядка 27 тысяч кубометров. Большинство лавин сошло в труднопроходимых местах, они остановились на склонах гор, ущерба нет.

Также проведено три профилактических спуска снежных лавин, взрывным методом спущено более 7 тысяч кубометров снежной массы.

Алматинцам, туристам и гостям южной столицы рекомендовали воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.