Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц

Фото: Government of Israel via REUTERS

Власти Израиля и США подтвердили, что боевики ХАМАС освободили из своего плена американских гражданок Джудит и Натали Раанан. Это первые заложники, освобожденные террористическим движением с 7 октября, сообщает Deutsche Welle.

Мать и дочь недавно приехали в Израиль к родным и были захвачены в плен в кибуце Нахаль-Оз на юге страны 7 октября, когда на территорию Израиля проникли сотни боевиков ХАМАС, признанного в Израиле, США и Евросоюзе террористической организацией.

Об освобождении двух заложниц первым сообщило само движение ХАМАС, заявив, что сделало это по "гуманитарным соображениям" и благодаря усилиям Катара. Позже власти Израиля подтвердили, что Джудит и Натали были переданы на границе сектора Газа и Израиля бригадному генералу Галу Хиршу и находятся на пути к военной базе в центре страны, где их ждут родственники. Это первый случай освобождения заложников боевиками ХАМАС с 7 октября.

Президент США Джо Байден приветствовал освобождение заложниц, отметив, что те "за последние 14 дней пережили ужасное испытание", и поблагодарив правительства Израиля и Катара за помощь. Глава Белого дома также заявил, что в Вашингтоне "круглые сутки" работают над тем, чтобы и остальные заложники вышли из плена, передает агентство AP.