Богдан Вехов стал бронзовым призером юниорского ЧМ по шорт-треку

Спорт
65

Казахстан завоевал вторую медаль на юниорском чемпионате мира по шорт-треку в Солт-Лейк-Сити (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Награду сборной принес Богдан Вехов, добившись успеха на дистанции 1 000 метров.

Вехов финишировал с результатом 1:24.177, став бронзовым призером ЧМ.

Победу одержал Пак Соджун (Южная Корея) - 1:23.802.  Второе место занял Юйхэн Ли (Китай) - 1:23.903.

Отметим, что ранее женская команда Казахстана стала третьей в эстафете.

 

#ЧМ #бронза #юниоры #шорт-трек #Богдан Вехов

