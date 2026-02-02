Богдан Вехов стал бронзовым призером юниорского ЧМ по шорт-треку
Казахстан завоевал вторую медаль на юниорском чемпионате мира по шорт-треку в Солт-Лейк-Сити (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Награду сборной принес Богдан Вехов, добившись успеха на дистанции 1 000 метров.
Вехов финишировал с результатом 1:24.177, став бронзовым призером ЧМ.
Победу одержал Пак Соджун (Южная Корея) - 1:23.802. Второе место занял Юйхэн Ли (Китай) - 1:23.903.
Отметим, что ранее женская команда Казахстана стала третьей в эстафете.