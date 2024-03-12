Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В итальянском городе Бусто-Арсицио завершился мировой лицензионный турнир по боксу, дающий путевку на парижскую Олимпиаду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта

Фото: Минтуризма

В соревнованиях приняли участие 11 боксеров (6 мужчин, 5 женщин), которые внесли в копилку национальной сборной пять путевок на Парижскую Олимпиаду.

В частности, путевки на Олимпийские игры в Париже получили бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира Сакен Бибосынов (51 кг), чемпион мира Сабырхан Махмуд (57 кг), чемпион мира и Азии, призер Азиатских игр, капитан национальной сборной Асланбек Шымбергенов (71 кг), чемпион мира Нурбек Оралбай (80 кг) и победитель юношеской олимпиады, прошедшей в Буэнос-Айресе, Айбек Оралбай (92 кг).

К сожалению, женская сборная не смогла завоевать лицензии.

– Поздравляю боксеров с успешным выступлением на отборочном турнире. Болельщики нашей страны всегда ждут от вас лучших результатов. На этот раз вы в полной мере оправдали и пополнили копилку национальной сборной важными лицензиями. Теперь нужно усилить подготовку к самой Олимпиаде в Париже,– сказал Ермек Маржикпаев.  

Всего было распределено 28 путевок Олимпиады среди мужчин и 21-среди женщин. Напомним, ранее у национальной сборной Казахстана было две лицензии по боксу. На летних Азиатских играх в Ханчжоу Камшыбек Конкабаев в супертяжелом весе и Карина Ибрагимова (57 кг) получили возможность проявить себя на парижской Олимпиаде.

#олимпиада #бокс #Париж

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