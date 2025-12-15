В преддверии Дня независимости подстанции скорой помощи Карагандинской области получили 115 специализированных автомобилей, в том числе два реанимобиля, оснащённых современным реанимационным и диагностическим оборудованием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Новые машины распределяют по городам и сельским населённым пунктам, чтобы улучшить доступность экстренной помощи для жителей.

Ключи от новых машин вручил аким области Ермаганбет Булекпаев, отметив, что здоровье людей всегда находится в центре внимания государственной политики.

– Хочу особо поблагодарить работников скорой медицинской помощи. Вы первые, кто приезжает на вызов в любую погоду и в любое время суток. Новая техника призвана стать поддержкой вашего самоотверженного труда и уверенности людей в том, что помощь придёт вовремя, – отметил глава региона.

Реанимобили оснащены новейшей аппаратурой — дефибрилляторами, кардиопампами, эвакуационными стульями и кардиографами, которые с помощью телеметрии передают данные напрямую на компьютер старшего дежурного врача.

Машины класса B, предназначенные для фельдшерских бригад, также полностью укомплектованы необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и кардиографы.

Поставка осуществлена при финансовой поддержке АО «Фонд развития промышленности».