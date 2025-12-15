меню

Более 100 автомашин получили подстанции скорой помощи в Карагандинской области

Здравоохранение
41

Реанимобили оснащены новейшей аппаратурой

Фото: акимат Карагандинской области

В преддверии Дня независимости подстанции скорой помощи Карагандинской области получили 115 специализированных автомобилей, в том числе два реанимобиля, оснащённых современным реанимационным и диагностическим оборудованием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области 

Новые машины распределяют по городам и сельским населённым пунктам, чтобы улучшить доступность экстренной помощи для жителей.

Ключи от новых машин вручил аким области Ермаганбет Булекпаев, отметив, что здоровье людей всегда находится в центре внимания государственной политики.

–  Хочу особо поблагодарить работников скорой медицинской помощи. Вы первые, кто приезжает на вызов в любую погоду и в любое время суток. Новая техника призвана стать поддержкой вашего самоотверженного труда и уверенности людей в том, что помощь придёт вовремя, – отметил глава региона.

Реанимобили оснащены новейшей аппаратурой — дефибрилляторами, кардиопампами, эвакуационными стульями и кардиографами, которые с помощью телеметрии передают данные напрямую на компьютер старшего дежурного врача.

Машины класса B, предназначенные для фельдшерских бригад, также полностью укомплектованы необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и кардиографы.

Поставка осуществлена при финансовой поддержке АО «Фонд развития промышленности».

— Этим приходом мы закрыли потребность, которая у нас была. Машины пришли полностью оснащённые. Оборудование противоударное и морозостойкое. Всё создано для того, чтобы хорошо, качественно, квалифицированно оказывать помощь. Я на скорой помощи 31 год. И с такой аппаратурой раньше мы не работали, — говорит главный фельдшер областной станции скорой медицинской помощи Оксана Топчий. – Все машины будут распределены по городам и районам, в зависимости от потребности.

#Карагандинская область #машины #скорая

