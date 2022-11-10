Более 100 кг рогов сайги пытались вывезти контрабандисты из Казахстана в Китай

В Жетысуской области задержана преступная группа, пытавшаяся контрабандой перевезти в Китай партию сайгачьих рогов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Факт зарегистрирован в Панфиловском районе, где 10 ноября близ села Коктал оперативники областного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с Пограничной службой Комитета нацбезопасности и спецназовцами задержали пятерых человек. Злоумышленники пытались контрабандным путем вывезти из страны крупную партию животных дериватов – как уточнили в КНБ, 983 рога сайги общим весом более 100 кг.

«В состав группы входили 50-летняя жительница Алматинской области и четверо мужчин из Алматы в возрасте 38-49 лет. У подозреваемых изъято 983 штуки сайгачьих рогов. Дериваты находились в 9 опечатанных клейкой лентой коробках», – сообщил заместитель начальника Департамента полиции области Ельдар Абдикенов.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

Задержанные для дачи показаний доставлены в полицию. Вопрос о мере пресечения подозреваемых на время расследования пока решается.