Более 1,1 млрд тенге выделили на восстановление электросетей в ЗКО после паводков

Энергетика, Правительство, Паводки
170
Наталия Буланова
выпускающий редактор

До 1 декабря областной акимат должен будет отчитаться по целевому использованию всей суммы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Постановлением правительства свыше 1,1 млрд тенге выделено из чрезвычайного резерва на восстановление воздушных линий электропередачи в Западно-Казахстанской области после масштабных паводков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Средства будут перечислены бюджету региона в рамках ликвидации последствий ЧС природного характера. До 1 декабря акимат ЗКО должен будет представить в Министерство энергетики РК отчет по их целевому использованию.

Восстановительные работы будут проведены на следующих участках:

1. Шалгай – Таловая в районе Байтерек;

2. Кентубек (Григорьевка) – Александровка в Бурлинском районе;

3. Чингирлау – Ащысай (Мырзагора) в Чингирлауском районе.

Из-за паводков в РК пострадала инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. В частности, разрушено более 2,3 тыс. опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. На сегодня свыше 40% уже восстановлено, работа в летние месяцы будет активно продолжаться.

Ранее также было принято постановление правительства о выделении свыше 1,3 млрд тенге из чрезвычайного резерва на восстановление линий электропередачи в Костанайской области. Работами будут охвачены город Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы.

Вопросы возмещения ущерба пострадавшим гражданам и восстановления всех видов инфраструктуры находятся на строгом контроле руководства правительства, подчеркнули в пресс-службе.

#ЗКО #паводки #пострадавшие #Правительство #бюджет #электросети #восстановление

Популярное

Все
«Прижали» – и сразу признал детей
Когда другие методы иссякли
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Учитель из Астаны применяет авторские методики изучения казахского языка
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Общественные организации регионов своими силами развивают туризм
Разбитые дороги мешают развитию
Эффективный институт обратной связи
Главный приоритет избирательных органов – доверие граждан
Ресторан национальной кухни шымкентцы откроют в Сиане
Генерал Талап Кабденов: «Старался жить и служить честно»
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Толық адам, digital юрта и лидеры из Forbes
В 25 городах страны отметили Международный день йоги
Руководитель, или Размышления о человеке, память о котором навсегда в наших сердцах
К 2030 году построят 20 новых водохранилищ
Дети с особенностями развития состязались в восточных единоборствах, эстафете и футболе
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Вплавь покоряя моря и проливы
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Токаев поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий масштабной стихии в РК
Секреты сакского форпоста
Разработку Цифрового кодекса обсудили в правительстве РК
Выпускник школы умер у фонтана вуза в Алматы
Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

На реконструкцию крупного водопровода правительство РК выде…
Более 2,3 млрд тенге направят на подготовку котельной в Кок…
Занятость населения: Алматы и Актюбинская область отстают о…
О бесконтрольности подготовки к отопительному сезону заявил…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]