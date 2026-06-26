Более 1,1 трлн тенге инвестиций привлечено в модернизацию коммунальной сферы и электроэнергетики — Жумангарин

Правительство

На совместном заседании палат Парламента РК заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о результатах модернизации критической инфраструктуры ЖКХ за 2023-2024 годы и подходах к разработке нового Национального проекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

«Невозможно сразу вовлечь в программу всю сферу естественных монополий, поскольку это огромный объем инвестиций для страны. Модернизация идет постепенно, по секторам и в определенной очередности. В 2023 году первоочередное внимание было уделено проектам с наибольшим износом критической инфраструктуры – тепловым сетям и энергетическим объектам», — сообщил вице-премьер.

По данным Серика Жумангарина, за переходный период 2023-2024 годов в коммунальную сферу было привлечено порядка 605 млрд тенге инвестиций, а в сектор генерации электроэнергии – около 577 млрд тенге. За это время в стране отремонтировано более 12 тыс. км тепловых сетей. Главным результатом проделанной работы стало отсутствие аварий на сетях в зимнее время в последние годы. Кроме того, заработная плата работников коммунального сектора была поднята в пределах от 50% до 100%. Весь накопленный опыт был полностью учтен Правительством при разработке нового Национального проекта.

«Основное отличие Национального проекта заключается в том, что мы заложили ускоренные темпы модернизации, чтобы износ инфраструктуры в конечном итоге не догонял темпы ее обновления. Проект предполагает форсированное обновление сетей и совершенствование механизмов финансирования. Здесь будут привлекаться не только тарифные средства, но и капитал международных финансовых организаций, частные инвестиции, а также субсидирование процентной ставки банков второго уровня», — подчеркнул заместитель Премьер-министра.
#Правительство #инвестиции #Жумангарин

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