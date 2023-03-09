Более 1,2 млрд тенге составил нанесенный браконьерами ущерб природе Атырау

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В Атырау браконьерами нанесен ущерб природе на сумму более 1,2 млрд тенге. 26 человек осуждены к реальному лишению свободы. Такие данные привели в Специализированной природоохранной прокуратуре Атырауской области, передает Kazpravda.kz.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса" было ужесточено наказание за браконьерство.

"На сегодня, при координации специализированной природоохранной прокуратуры Атырауской области уполномоченными органами проделана определенная работа в борьбе с незаконным оборотом рыбы. Так, за неправомерное добывание, хранение, перевозку и сбыт рыбы, в том числе осетровых видов, осуждено 93 человека, из них 26 – к реальному лишению свободы. В результате их незаконных действий государству причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд тенге", - проинформировали в областной прокуратуре.

К примеру, гражданин "Ш.Р." осужден к 3 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение рыбы осетровой породы, с возмещением причиненного государству ущерба в размере 130 млн тенге.

"Сумма ущерба окружающей среде предъявляется не только тем, кто незаконно добывает осетровых рыб и их дериватов, но и к тем, кто их незаконно приобретает, хранит, перевозит. В этой связи, напоминаем жителям и гостям региона о необходимости приобретать осетровые виды рыбы и их дериватов в специализированных магазинах и только при наличии документов, подтверждающих законность их происхождения", - добавили в пресс-службе.