В областном филиале фонда посетовали на то, что почти каждый пятый житель области рис­кует остаться без полноценной медицинской помощи в случае необходимости. При этом 531 тыс. человек (81,3%) уже являются полноправными участниками системы обязательного социального медицинского страхования.

Учитывая важность вопроса, в области Жетысу создан областной региональный штаб под председательством заместителя акима региона. В его состав вошли представители заинтересованных государственных учреждений, что обеспечивает комплексный подход к проблеме. Аналогичные штабы успешно функционируют при акиматах всех районов и городов области.

Как отмечают сотрудники филиала ФСМС, основные направления работы штаба – это взаимодействие с гражданами, выпавшими из льготных категорий, содействие в их трудоустройст­ве и другие меры, направленные на присвоение казахстанцам статуса застрахованного. Кроме того, проводится информационно-разъяснительная работа.

Благодаря активной деятельности регионального штаба, с момента его создания более 35 тыс. жителей области уже стали участниками системы ОСМС, получив доступ к широкому спектру медицинских услуг.

Филиал фонда проводит ­обширную кампанию по информированию населения, организовывая мероприятия в самых разных форматах. Это, например, разъяснительная работа с работниками в службах доставки, автобусных и таксопарках. Налажено взаимодейст­вие с государственными органами, школами, колледжами и вузами.

По данным филиала, с начала года более 20 тыс. жителей облас­ти получили исчерпывающие разъяснения относительно своих прав в системе ОСМС, узнали о преимуществах и важности своевременной актуализации статуса «застрахован».