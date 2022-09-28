Фото: Kazpravda.kz
Общество
Более 13 тысяч россиян прибыли за 5 дней в Павлодарскую область
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

За пять дней в Павлодарскую область прибыло более 13 тысяч россиян. Штабы по регулированию потока мигрантов создают в городах и районах региона, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Прииртышье имеет четыре пункта пропуска с тремя российскими регионами – Новосибирской и Омской областями, Алтайским краем. Но в первые дни после объявления в соседнем государстве частичной мобилизации поток въезжающих в Павлодарскую область был не таким значительным, как, например, в Западно-Казахстанской области.

По официальным данным, с 21 по 26 сентября границу РК в Павлодарской области пересекло больше 35 тыс. человек, из которых 18,4 тыс. – россияне. Число въехавших граждан РФ – 13,3 тыс., выехавших – 5,1 тыс.

И тем не менее регион почувствовал прибытие гостей: очереди на павлодарском вокзале к обменному пункту и точкам продажи сим-карт, в ЦОНе трудно не заметить, как и реакцию рынка жилья на повышенный спрос.

Первый заместитель акима Павлодарской области Олег Крук признался, что такого наплыва мигрантов не ожидали.

"Почти все гостиницы у нас заняты на 95–98 процентов. Люди заезжают и выезжают, конкретную статистику мы не ведем. Информация – по результатам обзвона. В хостелах ситуация получше – есть около 30 процентов свободных мест", – сказал замакима.

В областном департаменте полиции дополнили, что всего в регионе насчитывается 83 гостиницы, хостела и гостевых дома, еще 1 226 официально учтенных съемных квартир. Правоохранители проверяют арендное жилье – насколько владельцы соблюдают законодательство.

"Выявляем съемные квартиры, не зарегистрированные соответствующим органом. Эту информацию передаем в департамент госдоходов, – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Жаскайрат Каиров. – В целом оперативная обстановка по области стабильная, преступлений, совершенных иностранцами и в отношении них, не зарегистрировано. Административных правонарушений тоже нет".

Впрочем, судя по объявлениям, некоторые арендодатели решили заработать на ажиотаже, но и снимать квартиры за сотни тысяч никто не спешит. Тем более, что в чатах популярных мессенджеров отзывчивые павлодарцы не только делятся контактами адекватных квартировладельцев, но и приглашают россиян переночевать в своих домах.

В одном из ресторанов города павлодарский ведущий Айдар Курумбаев организовал обед для тех приезжих, кто пока не сориентировался в обстоятельствах. Гостеприимно напоили чаем россиян и в павлодарском ЦОНе – здесь давно не было такого ажиотажа, как в эти дни.

В Павлодаре бесперебойно действуют три Центра обслуживания населения. Развернут усиленный ЦОН по адресу Павлова, 48.

Во избежание скопления прибывающих разделили потоки посетителей, организовали специальную очередь для нерезидентов и открыли семь дополнительных окон обслуживания.

По словам начальника областного департамента полиции Василия Скляра, с 21 по 26 сентября в ЦОНы и подразделения миграционной службы с уведомлением о прибытии обратились 388 россиян, за разрешением на временное проживание – 154.

Если до 21 сентября в области за день регистрировались от 9 до 15 человек, то сейчас доходит до 80.

В филиале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Павлодарской области отметили, что поступила 931 заявка на получение ИИН, но сейчас идет спад количества нерезидентов, которые обращаются в ЦОН.

И тем не менее власти обсуждают варианты, куда можно поселить вынужденных мигрантов, если их поток не станет меньше, например, ведут переговоры с предприятиями, у которых есть санатории и дома отдыха.

Координировать все действия будут через штабы, которые по поручению акима области создают в приграничных районах и городах Прииртышья.

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