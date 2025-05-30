Более 130 делегаций встретились в Москве на международном форуме по безопасности

Международное сотрудничество
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Пленарное заседание было посвящено теме формирования архитектуры равной и неделимой безопасности

Фото: akorda.kz

В Москве состоялась XIII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в которой принял участие Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

На мероприятии, организованном Советом Безопасности России, собрались более 130 делегаций, представляющих советы безопасности, правоохранительные и специальные органы, внешнеполитические ведомства разных стран, а также международные организации.

В рамках обсуждения участники Форума обменялись мнениями по основным тенденциям развития международной обстановки, глобальным вызовам и угрозам.

В выступлении Секретаря Совета Безопасности Казахстана было отмечено, что реализация принципа равной и неделимой безопасности предполагает взаимное уважение интересов всех государств, а также опору на системы региональной и континентальной безопасности.

Назван ряд направлений, по которым Казахстан и регион Центральной Азии вносят свой вклад в дело обеспечения международной безопасности, включая противодействие терроризму и экстремизму, укрепление глобальных режимов нераспространения оружия массового уничтожения, продвижение региональной интеграции как залог снижения конфликтности.

В рамках мероприятия был отдельно рассмотрен вопрос международного сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности.

Кроме того, прошли неформальные встречи секретарей советов безопасности государств – членов ШОС и СНГ. На полях форума Гизат Нурдаулетов провел переговоры с рядом зарубежных коллег, рассмотрев вопросы двустороннего взаимодействия.

#Москва #безопасность #форум #Совбез

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