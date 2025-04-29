В городе за счет строительства нового котла и турбоагрегата на городской теплоэлектроцентрали планируют снизить дефицит тепловой энергии на 39%, сообщили в ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснили в городской теплоэлектроцентрали, в соответствии с проектом, рассчитанном на период с 2024 по 2028 годы, на ТЭЦ планируется ввести в эксплуатацию новый турбоагрегат мощностью 100 мегаватт, а также котлоагрегат мощностью 400 тонн пара в час. Стоимость проекта - 140,3 млрд тенге, реализация - в рамках соглашения «тариф в обмен на инвестиции».

«Предусмотрены современные энергоэффективные и экологичные технологий. На этапе строительства будет создано примерно 500 рабочих мест, после запуска – 53», - рассказал генеральный директор ТОО Данияр Нугуманов.

По данным коммунальной теплоснабжающей компании «Шыгыс Жылу», на 31 марта текущего года дефицит тепловой мощности в областном центре Восточного Казахстана составляет 262,2 гигакалории в час (Гкал/час). С вводом новых котло- и турбоагрегата цифра снизится 130 Гкал/ч. Кроме того, согласно прогнозному балансу электрической энергии и мощности Единой электроэнергетической системы Казахстана на предстоящий семилетний период (2025-2031 годы) в целом по республике просчитывается дефицит в 5,7 млрд киловатт-часов в 2025 году и 6,9 млрд киловатт-часов в 2031 году.

«Данный прогноз учитывает производство и потребление электроэнергии с учетом строительства и ввода новых мощностей, в том числе ввода нового турбоагрегата №13 на Усть-Каменогорской ТЭЦ. То есть дефицит электроэнергии и мощности в регионе и в целом по стране сохранится», - пояснили в ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

На сегодня на главной городской теплоэлектроцентрали действуют 9 котлоагрегатов и 8 турбоагрегатов. Установленная мощность станции составляет 859,9 Гкал/час по теплу и 372,5 МВт по электроэнергии.