Более 150 молодых жителей Атырауской области получили льготные микрокредиты Общество 4 декабря 2023 г. 4:30 34 Серик Кабдулов В рамках поручения Президента страны молодым предпринимателям с нынешнего года начали выдавать кредиты под 2,5 процента. коллаж из архива «КП» Всего по Атырауской области до конца декабря планируют выдать 186 микрокредитов на общую сумму 930 млн тенге. 156 молодых и предприимчивых бизнесменов эту микрокредитную поддержку уже получили. Как сообщили в областном управлении координации занятости и социальных программ, микрокредиты жителям в возрасте от 21 до 35 лет выдаются на срок до пяти лет, а для проектов в животноводстве – до семи. Максимальная сумма – 5 млн тенге. При этом залоговое обеспечение обязательно, залогом может служить движимое и недвижимое имущество. Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредитования, объяснили в акимате. Для получения льготного кредита молодой бизнесмен должен представить поверенному агенту – а им определена «Аграрная кредитная корпорация» – заявление с пакетом соответствующих документов. После их рассмотрения на предмет соответствия всем требованиям проводится оценка бизнес-проекта. Как пояснили в акимате, составлен целый перечень того, на что вам микрокредит точно не выдадут: это, к примеру, приобретение, строительство или ремонт жилой недвижимости; покупка ценных бумаг; изготовление или приобретение оружия. Также не стоит рассчитывать на кредитную поддержку лицам, планирующим организовать и (или) развивать игорный бизнес; выпуск подакцизных товаров⁄продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и приготовление вина из винограда, выращенного собственноручно. Не выдадут льготный заем и на приобретение табачной и⁄или алкогольной продукции, на погашение другой кредиторской задолженности и личные потребительские цели, не связанные с ведением бизнеса. Как пояснили в областном управлении координации занятости и социальных программ, проекты рассматривает специальная комиссия. На сегодняшний день большая часть микрокредитов выдана представителям сельской молодежи, тем, кто решил заняться животноводством. #программа #бизнес #кредиты #молодежь #льготы #предприниматели