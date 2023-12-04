Более 150 молодых жителей Атырауской области получили льготные микрокредиты

Всего по Атырауской области до конца декабря планируют выдать 186 микрокредитов на общую сумму 930 млн тенге. 156 молодых и предприимчивых бизнесменов эту микрокредитную поддержку уже получили.

Как сообщили в областном управлении координации занятости и социальных программ, микрокредиты жителям в возрас­те от 21 до 35 лет выдаются на срок до пяти лет, а для проек­тов в животноводстве – до семи. Максимальная сумма – 5 млн тенге. При этом залоговое обеспечение обязательно, залогом может служить движимое и недвижимое имущество.

Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более одной трети продолжитель­ности срока микрокредитования, объяс­нили в акимате.

Для получения льготного кредита молодой бизнесмен должен представить поверенному агенту – а им определена «Аграрная кредитная корпорация» – заявление с пакетом соответствующих документов. После их рассмотрения на предмет соответствия всем требованиям проводится оценка бизнес-проекта.

Как пояснили в акимате, сос­тавлен целый перечень того, на что вам микрокредит точно не выдадут: это, к примеру, приоб­ретение, строительство или ремонт жилой недвижимости; покупка ценных бумаг; изготовление или приобретение оружия. Также не стоит рассчитывать на кредитную поддержку лицам, планирующим организовать и (или) развивать игорный бизнес; выпуск подакцизных товаров⁄продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и приготовление вина из винограда, выращенного собственноручно.

Не выдадут льготный заем и на приобретение табачной и⁄или алкогольной продукции, на погашение другой кредиторской задолженности и личные потребительские цели, не связанные с ведением бизнеса.

Как пояснили в областном управлении координации заня­тости и социальных программ, проекты рассматривает специаль­ная комиссия. На сегодняшний день большая часть микрокредитов выдана представителям сельской молодежи, тем, кто решил заняться животноводством.