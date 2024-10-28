Более 150 туш тюленей вынесло на берега Каспия

Экология
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Обнаруженные туши млекопитающих отправят на экспертизу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Причиной выброса туш тюленей на берег стал нагонный северо-западный ветер, сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz

В соцсетях появились снимки погибших тюленей, выброшенных на берег Каспийского моря. Их обнаружили в селе Баутино в Тупкаранском районе.

В акимате Мангистауской области сообщили, что обнаруженные туши млекопитающих отправят на экспертизу.

«При возникновении штормовых ветров с северо-запада и запада на побережье Каспийского моря (в казахстанской части) вынесло туши мертвых тюленей. В частности: 24 октября 2024 года в Тупкараганском районе обнаружена 51 тушка мертвых тюленей, 25-26 октября на том же участке побережья обнаружено еще 100 туш мертвых тюленей. Пробы, взятые со 151 туши, будут отправлены на токсикологический, гистологический и вирусологический анализы в Институт гидробиологии и экологии», - говорится в сообщении.

По информации акимата, найденные туши тюленей сильно разложились. Сейчас на месте происшествия работают 6 специалистов из Института гидробиологии и экологии.

Напомним, фото обнаруженных мертвых тюленей опубликовал блогер из Актау Азамат Сарсенбаев.

#экспертиза #туши #тюлени

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