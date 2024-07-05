Более 20 горожан старше 100 лет проживают в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, на 1 июня 2024 года численность населения достигла 1 464 415 человек, из которых 696 234 - мужчины и 768 181 - женщины.

Продолжительность жизни в Астане при рождении населения за 2023 год составила 78,09 лет в общем, 74,23 - для мужчин и 81,28 - для женщин.

Средний возраст мужчин и женщин, вступивших в первый брак за 2023 год, составил 28,2 лет для мужчин и 26,4 - для женщин.

Коэффициент рождаемости за январь-май 2024 года был 19,50 на 1 000 человек.

Кроме того, в столице проживает 21 человек старше 100 лет, в их числе 15 женщин и 6 мужчин.

Напомним, 1 июня численность населения в городе достигла 1 464 415 человек.