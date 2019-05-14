Экономика
Более $20 млрд составил за 3 месяца внешнеторговый оборот Казахстана
Айдана Демесинова
За 3 месяца внешнеторговый оборот Казахстана составил 20,4 миллиарда долларов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"За январь-март текущего года внешнеторговый оборот составил 20,4 миллиарда долларов. Объем экспорта - 13,3 миллиарда долларов. Рост экспортных поставок за исключением нефти и металлов достиг двузначной цифры – 19,8%",- сказал Даленов.

Министр отметил положительную динамику в сфере услуг .

"Ускорение роста наблюдается в сфере услуг. За отчетный период она возросла на 4,2% против 3,7% в 1 квартале. Практически во всех отраслях данного сектора наблюдается ускорение динамики", - сообщил глава МНЭ.

Лидером роста в сегменте услуг выступает торговля. Ее рост зафиксирован на уровне 7,3%. По данным Даленова, это связано с увеличением продаж автотранспортных средств, автозапчастей, нефтепродуктов и ГСМ.

"В транспортной сфере зафиксировано ускорение до 4,8%. В данной отрасли в 1,9 раз возрос грузооборот воздушного транспорта, на 9,7% - грузооборот автомобильного транспорта", - проинформировал министр национальной экономики РК.

Популярное

Все
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
В каком положении оказались экспортеры и импортеры Казахстана на фоне геополитического кризиса
Референдум-2022: не оставаться в стороне
Беспрецедентная история: жителям Шымкента удалось через суд отстоять местный стадион
Что думают предприниматели о новых поправках в Конституцию РК
Сомнительная практика передачи земель бизнесу сложилась в Атырау
Острый дефицит сахара разгоняет цены в Усть-Каменогорске
Почему ремонт арычной системы Алматы длится около 20 лет?
Долг перед будущим
Чиновники жертвуют карьерой, чтобы не срывался график строительства дороги в Актюбинской области
Директор аптеки наладила торговлю психотропными лекарствами в Нур-Султане
Печное отопление и привозную воды продолжают использовать школы в Костанайской области
Число смертельных случаев от ожогов среди детей выросло в шесть раз в Атырауской области
Триумф и трагедия
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Обещанного три года ждут
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 мая
Шедевры прошлого в музее будущего
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Состав правления нацхолдинга "Байтерек" будет сокращен
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Грозит ли карантин Казахстану из-за "Стелс-омикрона", рассказали в Минздраве
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Экономика
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
Экономика , Общество
Эффективный способ борьбы с вейпами назвал глава Миннацэкон…
Мажилис , Экономика
О введении прогрессивного индивидуального налога в Казахста…
Мажилис , Экономика , Энергетика
Майнишь дешево – плати налог выше

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]