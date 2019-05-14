Более $20 млрд составил за 3 месяца внешнеторговый оборот Казахстана
Айдана Демесинова
За 3 месяца внешнеторговый оборот Казахстана составил 20,4 миллиарда долларов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"За январь-март текущего года внешнеторговый оборот составил 20,4 миллиарда долларов. Объем экспорта - 13,3 миллиарда долларов. Рост экспортных поставок за исключением нефти и металлов достиг двузначной цифры – 19,8%",- сказал Даленов.
Министр отметил положительную динамику в сфере услуг .
"Ускорение роста наблюдается в сфере услуг. За отчетный период она возросла на 4,2% против 3,7% в 1 квартале. Практически во всех отраслях данного сектора наблюдается ускорение динамики", - сообщил глава МНЭ.
Лидером роста в сегменте услуг выступает торговля. Ее рост зафиксирован на уровне 7,3%. По данным Даленова, это связано с увеличением продаж автотранспортных средств, автозапчастей, нефтепродуктов и ГСМ.
"В транспортной сфере зафиксировано ускорение до 4,8%. В данной отрасли в 1,9 раз возрос грузооборот воздушного транспорта, на 9,7% - грузооборот автомобильного транспорта", - проинформировал министр национальной экономики РК.