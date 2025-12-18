Причина – сильное загрязнение воздуха, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Видео сгенерировано нейросетью Midjourney

Густой смог, вызванный сильным загрязнением атмосферы над Дели, привел к задержкам свыше 250 авиарейсов, сообщает в четверг Hindustan Times.

Кроме того, из-за плохой видимости еще 22 рейса отменили.

По последним данным, индекс качества воздуха в Дели равен 358, что отражает опасную степень загрязнения.

С четверга вступили в силу временные меры властей для борьбы с данной проблемой, в частности, переход офисных работников на гибридный формат работы, запрет некоторым транспортным средствам на въезд в город.