Более 250 авиарейсов задержали в Дели
Причина – сильное загрязнение воздуха, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс
Густой смог, вызванный сильным загрязнением атмосферы над Дели, привел к задержкам свыше 250 авиарейсов, сообщает в четверг Hindustan Times.
Кроме того, из-за плохой видимости еще 22 рейса отменили.
По последним данным, индекс качества воздуха в Дели равен 358, что отражает опасную степень загрязнения.
С четверга вступили в силу временные меры властей для борьбы с данной проблемой, в частности, переход офисных работников на гибридный формат работы, запрет некоторым транспортным средствам на въезд в город.