«Водный след» столичного школьника

Экология
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Тема бережного отношения к воде волнует не только профессиональных экологов, но и детей. Ученик 10-го класса школы-гимназии № 91 Жангир Абуов разработал проект «Водный след».

Фото: пресс-служба Минводы

Юноша давно увлекается новыми технологиями. Вместе с другими учениками они несколько лет ведут исследования, посвященные теме водопотреб­ления. Ребята анализировали, сколько живительной влаги уходит на повседневные нужды, изучали понятие «водный след».

– Это объем воды, который человек фактически использует каждый день, – объясняет Жангир. – Многие люди думают: помыл руки, лицо, выпил чай – и все. Но мало кто задумывается, сколько воды уходит на приготовление пищи, уход за одеждой и бытовые привычки. Поэтому мы захотели создать инструмент, который покажет это наглядно.

Так появилась платформа «Водный след». Пользователю предлагается пройти короткий тест из 19 вопросов.

– Они касаются повседневных привычек: сколько раз в день вы моете руки, как часто принимаете душ, стираете? Отдельные воп­росы по питанию: сколько воды выпиваете, употребляете ли мясо, рис, овощи? После этого система автоматически рассчитывает персональный «водный след» и выдает рекомендации, где можно сократить расход воды, – говорит разработчик.

Проект создавался с учетом наших реалий. По словам Жангира, аналогичные калькуляторы существуют за рубежом, но в Казахстане платформ, основанных на локальных данных, не было.

Интерес к разработке появился после экологического мероприя­тия, которое прошло в школе-гимназии № 91. Тогда Жангир презентовал свои идеи представителям Министерства водных ресурсов и ирригации и депутатам Мажилиса Парламен­та.

Кроме цифровой платформы, соавтор проекта Адият Шадияр подготовил тогда и просветительский контент. Он разработал серию коротких анимационных роликов с персонажем по имени Тамшы. Видео рассчитаны на детей и подростков. В простой и понятной форме они информируют о бережном отношении к воде.

– Мы тогда еще дорабатывали проект, но сотрудники министерства нас внимательно выслушали и дали рекомендации, – вспоминает Жангир.

Позже столичных учеников пригласили в МВРИ на встречу с министром Нуржаном Нуржигитовым. Он рассказал, что с 2024 года они реализуют проект «Экономь воду – сохраняй будущее», направленный на формирование экологического мышления среди детей и молодежи. В школах, колледжах и вузах проходят тематические экочасы и образовательные мероприятия. И разработка Жангира продолжает эту инициативу.

По итогам встречи был подписан договор о сотрудничестве между НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» и родителями Жангира Абуова. Документ преду­сматривает совместную работу по развитию платформы «Водный след», а также распространение информационных материалов, созданных школьниками. Как отметил Жангир, его проект внед­рят на ресурсах ведомства, чтобы сделать доступным для населения. Сейчас он проходит этап доработки и совершенствования.

Разработка изменила и поведение самих ребят. Жангир признается, что пересмотрел свое отношение к воде.

– Раньше я, например, чистил зубы и оставлял воду включенной. Или когда мыл посуду, тоже не обращал внимания, сколько уходит живительной влаги. Но когда начинаешь разбираться в теме глубже, постепенно меняются и привычки, – рассказывает школьник.

При этом Жангир Абуов подчеркивает, что он не рассматривает платформу как бизнес-стартап. Главная задача – сделать инструмент полезным для широкой аудитории и повысить экологическую осознанность населения.

