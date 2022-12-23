Более 3 тыс. детей родились с помощью ЭКО в Казахстане за год

Общество , Здравоохранение
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Диасов Ораз
корреспондент

В результате выполненных процедур ЭКО в этом году в 2 654 казахстанских семьях родились долгожданные дети.

Фото: Kazpravda.kz

Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник на брифинге в СЦК рассказал об итогах программы «Аңсаған сәби» в уходящем году, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Вячеслав Дудник сообщил, что в стране реализуется специальная программа «Аңсаған сәби», в рамках которой 7 000 женщинам стало доступным ЭКО.

«В 2022 году 6,5 тыс. женщин были охвачены программой, остальные в листе ожидания. В результате выполненных процедур ЭКО, в рамках реализации специальной программы «Аңсаған сәби» родились 3 110 долгожданных детей в 2 654 семьях», - отметил он.

Спикер добавил, что в целях совершенствования помощи беременным и новорожденным в стране запланировано строительство 11-ти современных перинатальных центров, соответствующих международным стандартам.

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