Более 30 камер видеонаблюдения установят на водоемах Актобе

В купальный сезон за безопасностью на воде будут следить через камеры видеонаблюдения. Такие меры необходимы, чтобы уберечь людей от трагедии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

На данный момент камеры установили в 9 местах возле рек. Всего их будет 33. В департаменте по ЧС конкретизировали, что большая часть камер будет установлена на водоемах в местах, запрещенных для купания. Ведь именно там зачастую и тонут люди. Так, с начала года в регионе в реках утонуло 5 человек.

Вопрос безопасности на воде в купальный сезон рассмотрели в ходе совещания с участием акима области Асхата Шахарова. Глава региона поручил усилить меры контроля и проводить регулярные рейды на водоемах.

«Мы должны принять все меры для недопущения несчастных случаев на воде, особенно с участием детей. Для этого необходимо проводить регулярное патрулирование опасных для купания мест на водоемах. В период купального сезона проводить обучение детей плаванию на разрешенных пляжах. С этой целью оборудовать безопасные детские пляжи для купания, на которых спасатели будут учить несовершеннолетних плаванию», – сказал аким.

По словам начальника ДЧС Актюбинской области Нургали Жунусова, с 1 июня по области начали работать 59 пляжей: 22 в городе и 37 в районах. Из них 24 коммерческих и 35 коммунальных пляжей. Обучение по спасению людей прошли 75 спасателей. Обеспечивать безопасность в купальный сезон будут полицейские, волонтеры, спасатели и другие специалисты. К патрулированию водоемов привлекут 403 человека.