Более 30 камер видеонаблюдения установят на водоемах Актобе

В купальный сезон за безопасностью на воде будут следить через камеры видеонаблюдения. Такие меры необходимы, чтобы уберечь людей от трагедии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона
На данный момент камеры установили в 9 местах возле рек. Всего их будет 33. В департаменте по ЧС конкретизировали, что большая часть камер будет установлена на водоемах в местах, запрещенных для купания. Ведь именно там зачастую и тонут люди. Так, с начала года в регионе в реках утонуло 5 человек.
Вопрос безопасности на воде в купальный сезон рассмотрели в ходе совещания с участием акима области Асхата Шахарова. Глава региона поручил усилить меры контроля и проводить регулярные рейды на водоемах.
«Мы должны принять все меры для недопущения несчастных случаев на воде, особенно с участием детей. Для этого необходимо проводить регулярное патрулирование опасных для купания мест на водоемах. В период купального сезона проводить обучение детей плаванию на разрешенных пляжах. С этой целью оборудовать безопасные детские пляжи для купания, на которых спасатели будут учить несовершеннолетних плаванию», – сказал аким.
По словам начальника ДЧС Актюбинской области Нургали Жунусова, с 1 июня по области начали работать 59 пляжей: 22 в городе и 37 в районах. Из них 24 коммерческих и 35 коммунальных пляжей. Обучение по спасению людей прошли 75 спасателей. Обеспечивать безопасность в купальный сезон будут полицейские, волонтеры, спасатели и другие специалисты. К патрулированию водоемов привлекут 403 человека.