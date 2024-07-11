Более 30 млн тенге отсудил у застройщика недовольный покупатель в Астане

С какими претензиями обращаются казахстанцы, рассказали в комитете по защите прав потребителей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 6 месяцев 2024 года был обеспечен возврат, обмен и замена товаров и услуг на сумму более 777,1 млн тенге. Таким образом, были защищены права около 10 тыс. потребителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

По делам, где защищались права потребителей с суммами возврата от 5 млн тенге и более, было возвращено 112 млн тенге по 18 крупным делам. В рамках возврата средств на сумму не менее 5 млн тенге права 34 потребителей были защищены на общую сумму 437,6 млн тенге.

Так, житель Астаны, приобретя квартиру, столкнулся с проблемами холодного помещения и некачественного ремонта.

«Обратившись в столичный департамент торговли и защиты прав потребителей, он получил правовую помощь и консультацию по составлению досудебной претензии. В результате проделанной работы потребителю был возвращён полный объём денег, равный 33 млн тенге», – рассказали в госоргане.

В различных регионах потребителям возвращены значительные суммы. К примеру, в Алматы возвращены деньги 7 потребителям на общую сумму 122,1 млн тенге. В Актюбинской области, по заявлениям о невозврате средств за неоказанные туристические услуги, и в результате судебных процессов 34 потребителям возвращено 60,4 млн тенге.

В Астане за непредоставленные услуги фитнес-центра 28 потребителям вернули 5,3 млн тенге.

В Мангистауской области 5 потребителям вернули 2,5 млн тенге за недоставленные абонентские устройства сотовой связи.

В Шымкенте 5 потребителям вернули 1,5 млн тенге за некачественное обучение на онлайн курсах. Там же иск в межрайонный суд по защите прав 11 потребителей против футбольного клуба завершился медиационным соглашением на возврат 165 тыс. тенге.

В ЗКО по иску в защиту 15 потребителей против застройщика, суд обязал исправить дефекты в доме и взыскать компенсацию морального вреда по 100 тыс. тенге каждому заявителю.

Ранее сообщалось, что женщина отсудила у отеля деньги за перелом ноги в бассейне столичного отеля.