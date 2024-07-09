Женщина отсудила деньги у отеля за перелом ноги в Астане

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Она получила травму в бассейне отеля

Фото: pixabay.com

В Межрайонный суд по гражданским делам Астаны обратилась женщина с иском к отелю о взыскании утраченного заработка, материального ущерба и возмещении компенсации морального вреда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

За эксплуатацию бассейна отвечал отель, в стоимость услуг которого входит посещение бассейна.

Гостья в бассейне отеля получила травму – перелом шейки бедра, после чего проходила длительное лечение и была нетрудоспособна.

Нацстандарт «Услуги бассейнов» предусматривает, что при предоставлении услуг бассейнов должны быть обеспечены безопасность жизни и здоровья посетителей и сохранность их имущества. Уровень риска для жизни и здоровья потребителей в них должен быть минимальным. Услуги должны соответствовать мерам безопасности.

По правилам посещения бассейна и поведения в нем, администрация имеет право лишать права посещения бассейна нарушающих правил поведения.

«Судом установлено, что истец была допущена в зону бассейна без специальной резиновой обуви, в результате чего, поскользнулась и упала, получив телесные повреждения, что свидетельствует о некачественном предоставлении услуг ответчиком, повлекших за собой причинение вреда здоровью потребителя услуг», – отметили в госоргане. 

Однако суд посчитал, что размер возмещения вреда должен быть уменьшен, поскольку со стороны истца усматривается грубая неосторожность в нахождении ее в зоне бассейна в тряпочных тапочках, их ношение правилами не предусмотрено.

Происшествие произошло в зоне бассейна, что по правилам требует от посетителей наличия специальной резиновой обуви. Таким образом, истец нарушила правила пользования бассейном. Следовательно, имело место грубая неосторожность самого истца, содействовавшая причинению вреда, проигнорировав правила.

Суд уменьшил размер возмещения материального ущерба соразмерно степени вины истца до 50%.

Иск удовлетворен частично: с ТОО в пользу истца взысканы 1,1 млн тенге утраченного заработка и более 160 тыс. тенге расходов на приобретение лекарственных препаратов и авиабилета.

Поскольку вина ответчика во вреде здоровью истца при оказании услуг признана частичной, удовлетворено частично требование о возмещении компенсации морального вреда – в 50 тыс. тенге.

Решение в законную силу не вступило.

#суд #ущерб #травма #отель

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