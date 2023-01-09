Более 30 долгостроев обещают завершить в этом году в Астане

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Аким города Астаны Женис Касымбек ознакомился с ходом строительства ряда долгостроев. Об этом он написал на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба акима Астаны

"Продолжаю на постоянной основе встречаться с нашими жителями, в том числе с дольщиками. Посетил ряд проблемных долгостроев. Как вы знаете, у каждого долгостроя своя многолетняя история. К примеру, у ЖК "Акерке-2" не было даже фундамента, а строительство ЖК "Пана" началось еще 8 лет назад", – обозначил градоначальник. 

Ранее акимат проделал большую системную работу по завершению долгостроев. Тем не менее стоит задача завершить оставшиеся объекты. Это более 30 жилых комплексов, где свои квартиры на протяжении долгих лет ожидают тысячи семей, отметил аким.

"По каждому долгострою есть видение по завершению строительства. Поставил задачу завершить данные долгострои в текущем году. 

Во время объезда также ознакомился с ходом строительства объектов-доноров. Они позволят обеспечить возвратность средств, которые вкладываются в завершение строительства долгостроев", – написал Касымбек. 

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