Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам главы ведомства, молодежь – это главная движущая сила интеллектуального развития нашей страны, источник новых идей и передовых инициатив. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что всегда необходимо поддерживать молодежь, которая стремится к знаниям, заботится о процветании страны. В соответствии с этим государственная политика в сфере образования и науки направлена на всестороннее раскрытие потенциала нового поколения.

«В последние годы в стране значительно усилилась поддержка высшего образования и науки. В этом году по программам высшего образования выделено более 93 тысяч грантов, что расширило возможности для получения качественного образования. За последние пять лет стипендии студентов увеличились вдвое, что стало важной мерой социальной поддержки. Реализованы программы «Национальный фонд – детям» и накопительная система «Келешек», введены льготные кредиты и дифференцированные гранты, что создало условия для получения качественного образования каждым молодым человеком благодаря его способностям и труду. Кроме того, сформирована сеть из 40 филиалов зарубежных университетов, из которых 33 уже успешно работают в Казахстане», – сказано в информации.

Также он добавил, что сегодня в нашей стране обучаются 31 500 иностранных студентов, что подтверждает рост международной привлекательности национальной системы образования.



Для повышения цифровых компетенций университеты активно внедряют обучение в сфере искусственного интеллекта. Уже более 549 тысяч студентов изучают основы ИИ и применяют его возможности на практике. 137 ИИ-агентов, разработанных в вузах, являются важным показателем технологического потенциала страны.



При этом особое внимание Главы государства уделяется качеству жизни и социальному благополучию молодых ученых. Принятие закона «О науке и технологической политике» открыло новый этап модернизации национальной научной системы».

В целях поддержки молодых исследователей в этом году были вручены ключи от 563 квартир, созданы благоприятные условия для занятий наукой. Активно обновляется инфраструктура высшего образования – строятся новые кампусы, лаборатории, общежития.