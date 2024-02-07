Более 3,8 тысяч тонн косметики экспортировал Казахстан за неполный год

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Такие данные привели в телеграм-канале Бюро национальной статистики, передает Kazpravda.kz

Фото: pixabay.com

За январь-ноябрь 2023 года в Казахстане произведено 6,1 тысяч тонн парфюмерии и косметических средств – на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. 

Вместе с тем, на 54,5% увеличился экспорт данной продукции. За январь-ноябрь прошлого года экспортировано 3,8 тысяч тонн косметики.

Тем не менее завозная продукция в удельном весе занимает основную долю – 93,6%. Так, за 11 месяцев прошлого года импортировано 89,6 тысяч тонн продукции (рост на 36,4%).

На внутреннем рынке за 11 месяцев прошлого года реализовано 91,9 тысяч тонн продукции – на 33,2% больше, чем годом ранее.


 

#статистика #косметика

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