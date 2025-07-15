Более 400 объектов строят за счет незаконно выведенных активов в Казахстане

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Дана Аменова
корреспондент

На сегодня в Специальный государственный фонд поступило 434,3 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства министр финансов Мади Такиев доложил о работе по возврату в РК незаконно выведенных активов и реализации за счет этих средств социально-значимых проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

По его данным, за счет возвращенных государству активов в Специальный государственный фонд поступило 434,3 млрд тенге. На сегодня из этих средств профинансировано 406 социально-значимых проектов на сумму 318,1 млрд тенге, в том числе:

- 230 проектов сети водоснабжения и водоотведения;

- 162 проекта здравоохранения;

- 10 проектов в сфере образования;

- 4 проекта в сфере спорта.

Ранее стало известно, что Правительством принято решение о выделении из Специального государственного фонда 5,9 млрд тенге на завершение работ по строительству 51 медицинского учреждения в Карагандинской области. Объекты возводятся в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Сдать их в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

#строительство #возврат активов #объекты

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