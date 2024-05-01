Более 41 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома

Паводки
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Такие данные озвучил на брифинге в СЦК представитель МЧС Аскар Шарип, на контроле остается Атырауская область, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЧС РК

Вместе с тем, силы гражданской защиты, военнослужащие, местные исполнительные органы, волонтеры, активисты продолжают вести противопаводковые и восстановительные работы.  

«Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. За прошедшие сутки в г. Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 37 тысяч мешкотар, отсыпано 685 тонн инертных материалов. В г. Кульсары откачано и отведено свыше 216 тыс. кубометров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станции и мотопомп», - сказал спикер.

К этому часу по республике вернулись в свои дома свыше 41 тыс. человек. В эвакопунктах остаются 6 405 человек. Отведена и откачана вода из 7 184 жилых домов и 2 844 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. 

«В связи с выполнением поставленных задач в полном объеме часть сил и средств Министерства по чрезвычайным ситуациям из города Алматы, Жетісу и Алматинской области, ранее направленных в Западно-Казахстанскую область возвращаются на места постоянной дислокации», - добавил спикер.

#статистика #паводки #данные

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