Более 500 грузовиков простаивают на границе с Россией в ЗКО
На пограничном посту "Сырым" на трассе Уральск-Самара более суток 500 грузовых фур не могут пройти границу, причиной затора называют работу сотрудников департамента госдоходов ЗКО, сообщает "Уральская неделя".
По информации портала, фуры стали скапливаться на границе около четырех дней назад. 18 января на подъезде к казахстанскому посту "Сырым" скопилось 500 грузовых машин. Такое же число машин - с российской стороны, и около сотни фур заблокировали дорогу на нейтральной полосе.
По сообщениям водителей, которые более суток стоят на границе, у них уже кончилась еда и вода. Кончается топливо.
"Мы все везем грузы, у которых есть сроки поставки. У многих скоропортящиеся продукты. Вся проблема в том, что на границе появились сотрудники налоговой (депаратмента госдоходов), которые проверяют все грузы. И не просто проверяют, а снимают ксерокопии со всех наших документов на груз. Снимают копии даже с тех документов, которые к их работе не имеют отношения. И на обслуживание одной машины уходит от 40 минут до часа. Позавчера на посту работали всего два сотрудника налоговой, ночью — один, а сегодня с утра – трое", - рассказал в телефонном разговоре один из водителей фуры Виталий Агошков.
По словам водителей, минувшей ночью они дважды перекрывали дорогу на казахстанской стороне и на нейтральной полосе, в знак протеста против произвола сотрудников ДГД ЗКО. Но результатов этого не дало.
Корреспонденты "Уральской недели" связались с департаментом госдоходов ЗКО. Выяснилось, что сегодня выходной и никого из руководства на месте не оказалось. Сотрудник департамента, который разговаривал с журналистами, связался со своими коллегами на границе и те его заверили, что никакой очереди на границе нет и никаких проблем с их работой не наблюдается.