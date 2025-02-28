Более 500 тысяч тенге заплатит астанчанка за мат и оскорбления в WhatsApp

Межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении женщины по факту оскорблений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов столицы

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В период с 8 сентября по 20 октября 2024 года подсудимая в мессенджере WhatsApp отправляла текстовые и аудиосообщения истцу, где выражаясь нецензурными словами, в неприличной форме оскорбляла последнюю, унизив тем самым её честь и достоинство.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние подсудимой и наличие у нее малолетнего ребенка.



Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (в сумме 73 840 тенге). Также с осужденной в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда взыскана сумма в размере 100 тысяч тенге, расходы на представителя в размере 250 тысяч тенге, расходы на производство экспертизы в размере 130 тысяч тенге.



Приговор суда не вступил в законную силу.