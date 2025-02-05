Более 6 млн тенге похитил директор детсада в Мангистау

Суд,Закон и Порядок
621
Гульмира Кунапия
корреспондент

Прокуратура Мангистауского района выявила ряд нарушений в детских садах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана   

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проверка установила нарушения санитарных норм, требований пожарной безопасности, трудового законодательства, а также норм в области образовательной и медицинской деятельности в дошкольных учреждениях региона.   

В результате было возбуждено 111 административных дел, наложены штрафы на сумму свыше 19 млн тенге.  

Также был выявлен факт незаконного получения 6,6 млн тенге частным детским садом из госбюджета за детей, которые фактически не посещали детский сад. 

«Зарегистрировано уголовное дело и по результатам расследования направлено в суд. Директору детского сада был вынесен приговор: ограничение свободы на 3 года с лишением права заниматься деятельностью в сфере дошкольного образования на 2 года», – заключили в прокуратуре.  

#приговор #прокуратура #бюджет #детсад

Популярное

Все
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
По зову крови и души
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
У участкового из ВКО есть свой помощник в работе
Оглянись, незнакомый прохожий
Всем аулам аул
Путешественница Мадина Ашилова покорена Алтаем
Быть в постоянном поиске
Где зимует кречетка?
Курс на борьбу с дезинформацией и фейками
Построено рекордное количество школ
Устойчивый прогресс невозможен без политической модернизации
Искусство принимать комплименты
В сердце своем благодарность несу…
Прозрачность, дисциплина, отчетность
В Атбасаре – новоселья!
Заслушан прогнозный баланс электроэнергии
Презентованы приложения в сфере железнодорожных перевозок
Бюджет поможет метеорологам и пожарным
Взяли реванш у датчан
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Песок на 270 млн тенге незаконно продали предприниматели в Семее
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
«Мусорные войны»: проблему переработки отходов призывают решить в Шымкенте
Казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Национальный день печати отмечают в Казахстане
«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место
Президент дал ряд поручений Мадине Абылкасымовой
Морально устаревшую систему координат, высот и измерений в РК заменили на новую
Идет подготовка к весеннему водозабору в Кызылординской области
Суициды: что приводит подростков к непоправимым последствиям
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев

Читайте также

«Особняк имама»: штрафом поплатился астанчанин за клевету в…
Цены на медуслуги снизили в Костанайской области после прок…
Очередной фейк всполошил родительские чаты
Нарушения в лесном фонде Алматинской области: расторгнуты 6…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]