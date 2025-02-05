Более 6 млн тенге похитил директор детсада в Мангистау

Прокуратура Мангистауского района выявила ряд нарушений в детских садах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проверка установила нарушения санитарных норм, требований пожарной безопасности, трудового законодательства, а также норм в области образовательной и медицинской деятельности в дошкольных учреждениях региона.

В результате было возбуждено 111 административных дел, наложены штрафы на сумму свыше 19 млн тенге.

Также был выявлен факт незаконного получения 6,6 млн тенге частным детским садом из госбюджета за детей, которые фактически не посещали детский сад.