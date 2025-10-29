Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Рио-де-Жанейро при перестрелке полицейских с бандой погибли более 60 человек, среди них четверо силовиков, сообщил новостной портал G1.

«По меньшей мере 60 человек погибли, среди них четверо полицейских, и 81 был задержан во время большой спецоперации в фавелах северной части Рио-де-Жанейро», - указано в материале портала.

Позднее сообщалось, что число погибших выросло до 64.

Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В ней задействовали около 2500 силовиков.

"Красная команда" - одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая несколько районов. Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.