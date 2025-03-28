Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках реализации поручений Главы государства Правительством из резерва выделено более 6,5 млрд тенге на подведение транспортной инфраструктуры к индустриальной зоне «Костанай», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Средства в размере 6 млрд 560 млн тенге будут направлены на строительство подъездных автомобильных дорог и железнодорожных путей 3-й категории к заводу по производству автомобилей KIA на территории индустриальной зоны в городе Костанай.

Следует отметить, что строящийся завод по производству автомобилей KIA является одним из крупнейших автомобильных проектов. Проектная мощность завода составляет порядка 70 тыс. автомобилей в год.

Инвестором выделены средства в объеме 90 млрд тенге. Ведутся строительно-монтажные работы и подводятся инженерные коммуникации, где задействовано более 500 человек. Всего в рамках проекта предусмотрено создание 1,5 тыс. рабочих мест.

Запуск завода запланирован на октябрь 2025 года. Предприятие даст большой импульс развитию региона и страны, а также значительно повысит степень локализации производства. Завод будет функционировать по принципу полного цикла, включающего сварку, покраску и сборку автомобилей.

Напомним, в настоящее время на территории индустриальной зоны г. Костанай запущено 5 проектов. В активной стадии проработки находятся 9 проектов.

Таким образом, строительство транспортной инфраструктуры на территории индустриальной зоны создаст необходимые условия для эффективного функционирования всех реализуемых проектов. Новые подъездные дороги и железнодорожные пути обеспечат бесперебойную логистику, ускорят поставки сырья, а также упростят транспортировку готовой продукции на внутренний и внешние рынки.