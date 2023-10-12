Более 7 млн тенге вернули предпринимателям налоговики в Акмолинской области

Принудила их на это прокуратура

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Более 7 млн тенге вернула предпринимателям налоговая Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"Природоохранная прокуратура Акмолинской области выявила факты взыскания завышенных сумм налогов за эмиссии в окружающую среду. Так, налог рассчитывался по уточненному 8 апреля 2020 года размеру месячного расчетного показателя, тогда как должен применяться показатель, установленный на 1 января. В результате, разница между применяемыми значениями МРП составила 127 тенге или 2 778 тенге против 2 651 тенге", – сообщили в надзорном органе.

По информации ведомства, налоговики не пытались сами устранить нарушения. После проверки прокуратуры 182 предпринимателям вернули более 7,2 млн тенге, а необоснованную практику начисления налогов устранили.