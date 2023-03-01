Более 82 млн тенге присвоила сотрудница КТЖ

По данным прокуратуры, всю сумму она растратила на собственные нужды.

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Алматинская транспортная прокуратура в ходе изучения бухгалтерских материалов выявила факт хищения в филиале "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Алматинское отделение дороги" в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz.

"Должностным лицом на банковские счета получателей, не являющихся работниками филиала, были перечислены отпускные выплаты на сумму более 82 млн тенге. Всю сумму злоумышленница растратила на собственные нужды. Материалы по данному факту направлены в службу экономических расследований для принятия процессуального решения, по которым начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, то есть, присвоение или растрата имущества, вверенного виновному в особо крупном размере", – говорится в сообщении прокуратуры.

Приговором Алмалинского районного суда города Алматы должностное лицо "К" признана виновной и осуждена к 7 годам условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных должностей сроком на 5 лет.

Приговор вступил в законную силу. Причиненный материальный ущерб полностью возмещен.