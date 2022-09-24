Более 8,6 тысячи россиян прибыли в ЗКО с 20 сентября

В 3 раза увеличился пассажиропоток граждан Российской Федерации на территорию Западно-Казахстанской области. Рост числа въезжающих россиян Пограничная служба регистрирует на всех 6 автомобильных пунктах пропуска, функционирующих на территории области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По сообщению пресс-службы областного акимата, с 20 сентября по 23 сентября пассажиропоток граждан РФ на этих пунктах превысил 8 600 человек.

В настоящее время отмечается скопление грузовых и легковых автомобилей в российских пунктах пропуска через границу по направлению в ЗКО.

С казахстанской стороны все приграничные пункты пропуска работают в штатном режиме.

По мнению многих, ситуация связана с заявлением о частичной мобилизации в РФ. В социальных сетях западноказахстанцы обсуждают возможное в связи с этим повышение цен на аренду жилья, услуги такси и продукты питания, призывая уполномоченные органы держать ситуацию под контролем.

На координационном совете по пограничным вопросам с участием Пограничной службы и других заинтересованных госорганов аким области Гали Искалиев поручил усилить охрану общественного порядка, а также провести разъяснительную работу среди населения по соблюдению миграционного законодательства.

Профилактические беседы будут проведены с водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, с арендодателями и риэлтерскими компаниями. Акимам приграничных районов необходимо провести информационно-разъяснительную работу среди жителей по сообщению в уполномоченные ведомства о фактах незаконного пересечения границы, о подозрительных лицах.

Будет усилена работа по недопущению дефицита продуктов питания и обеспечению постоянного наличия товаров. В частности, комиссия по расследованию посреднических схем ценообразования на продовольственные товары должна исключать недобросовестных посредников.