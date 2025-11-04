Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на заседании Правительства доложил об итогах уборочных работ в регионе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он сообщил, что в области удалось собрать рекордный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур – 7,6 млн. тонн. Средняя урожайность составила 16,3 ц/га.

«Важно подчеркнуть, что при этом обеспечено высокое качество урожая, которое превосходит прошлогодние показатели. Доля востребованного на рынке зерна 3 класса составляет 75% от общего валового сбора», – сказал Марат Ахметжанов.

Было отмечено, что по масличным культурам валовый сбор составил свыше 554 тыс. тонн, урожайность – 11,2 ц/га, что укрепляет экспортный потенциал региона.



План по засыпке семян зерновых и зернобобовых культур выполнен на 100%. Необходимые порядка 540 тыс. тонн семян находятся на хранении и готовы к весеннему севу. Агропромышленный комплекс области обеспечен элеваторными и складскими емкостями для приемки зерна. Общая емкость составляет 7,2 млн. тонн.



Рекорд области стал возможным благодаря мощной и своевременной поддержке государства. Так, поддержкой было охвачено 928 фермеров на сумму более 118 млрд тенге. В 3 раза в сравнении с 2023 годом вырос объем внесения минеральных удобрений. Доступность льготного лизинга в целом способствовала обновлению машинно-тракторного парка.

Рациональное использование ресурсов и соблюдение агротехнологий позволили получить высокий урожай. По итогам года ожидается валовое производство сельхозпродукции свыше 1,2 трлн. тенге.