Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан уверенно укрепляет статус социального государства, заботящегося о своих гражданах. В настоящее время более 50% государственного бюджета направляется на социальную сферу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Рост инвестиций в развитие человеческого капитала ежегодно составляет до одного триллиона тенге. Это колоссальные вложения, которые не стоит воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Такая масштабная социальная помощь обеспечивается, прежде всего, благодаря упорному труду наших граждан.

«Возьмем, к примеру, поддержку материнства и детства. Во многих развитых странах, в том числе европейских, женщины обязаны вернуться на рабочее место через несколько месяцев после рождения ребенка. В Казахстане выстроена принципиально иная модель: государство оказывает всестороннюю поддержку родителям в виде различных пособий, льгот и трудового отпуска с сохранением рабочего места до трех лет. И родители могут всецело посвятить себя воспитанию детей. По моей инициативе реализуется программа «Нацфонд – детям», в рамках которой на специальные счета семи миллионов казахстанцев до 18 лет уже начислено свыше 2,5 млрд долларов», - сказал Президент.

Он также отметил, что в отличие от многих государств бесплатное образование в Казахстане широко доступно на всех уровнях. Этот принцип сохранился неизменным в проекте новой Конституции. Дети бесплатно посещают государственные школы. В настоящее время в колледжах за счет бюджета обучаются 150 тысяч студентов. И каждый молодой человек при определенном старании может получить грант на получение высшего образования. Количество выделяемых государством грантов растет с каждым годом. Продолжительность жизни в стране впервые достигла 75,9 лет.

«Это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии. С 2023 года материнская смертность сократилась на 35%, а младенческая — на 20%, достигнув исторического минимума. За последние семь лет было построено 1259 объектов здравоохранения. Из них 655 возведены в сельской местности в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В прошлом году в Астане открылся Центр протонной терапии для лечения пациентов. Это уникальный объект в нашем регионе. Также в минувшем году была запущена программа «Аналар саулығы». Данная программа, направленная на охрану здоровья женщин, имеет особое значение. Как вы знаете, по моему поручению с 2021 года реализуется программа «Аңсаған сәби», в рамках которой количество ежегодно выделяемых квот увеличилось в 7 раз (с 1 тысячи до 7 тысяч). На сегодняшний день благодаря методу ЭКО на свет появилось более 11 тысяч детей», - говорит Касым-Жомарт Токаев.

О️н также напомнил, что в начале года подписал закон о привлечении к уголовной ответственности за насилие в отношении медицинских работников. В большинстве стран СНГ такой нормы нет. В отличие от многих других государств, в Казахстане право на бесплатную медицинскую помощь гарантировано законом. Только за прошлый год 3,6 миллиона граждан были обеспечены бесплатными лекарственными средствами за счет бюджета.

«Демонстрирует свою эффективность система социального страхования. Оказывается специальная помощь лицам, оставшимся без работы, потерявшим кормильца или утратившим трудоспособность. В текущем году объем таких социальных выплат вырос на 10%. На сегодняшний день финансовая поддержка оказана более чем 660 тысячам человек на сумму порядка 70 миллиардов тенге.В этом году размеры всех видов пособий, а также базовой и солидарной пенсий увеличены на 10%. Все это – лишь небольшая часть так называемого социального пакета, предоставляемого в Казахстане с момента рождения и на протяжении всей жизни. Но, к сожалению, такая поддержка от государства многими гражданами не оценивается должным образом, воспринимается как нечто обязательное, как манна небесная. Международные эксперты предупреждают правительства о возможности усиления в обществах иждивенческих настроений и снижения трудоспособности граждан. Кстати, на эту же тему недавно высказался и легендарный Илон Маск, предупредивший о пагубности «чрезмерной щедрости» социальных систем. Некоторые подобного рода прогнозы и предупреждения мы уже ощущаем», - сказал Глава государства.

Кроме того, заметил он, мошенники внедряют преступные схемы получения социальной помощи, на которую не имеют никакого права. Такие преступники крадут, прежде всего, у тех людей, кто действительно нуждается в государственной поддержке.