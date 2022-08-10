Фото: euronews.com
В мире
Более миллиона евро выиграла в лотерею уличная попрошайка в Испании

Мерседес 4 года просила милостыню в районе Ла-Флорида в испанском городе Аликанте. Каждый день в 9 часов утра она приходила в супермаркет напротив лотерейного магазина Estanco-54 и сидела там до 2 часов дня. К этому моменту в кармане у неё накапливалась сумма хотя бы в 1 евро, а в Estanco 54 завозили свежие билеты местной лотереи Bonoloto. Мерседес переходила на другую сторону улицы, чтобы зайти в магазинчик и купить билет за 1 евро. Она повторяла эти простые действия на протяжении четырех лет, до 2 августа 2022 года. В тот вторник она узнала, что её билет выиграл 1,2 миллиона евро, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Как рассказала Euronews хозяйка лотерейного магазинчика Мари-Анхелес Торрегроса, узнав о выигрыше, Мерседес просто сказала ей: "Вы так облегчили мне жизнь!"

За день до этого, поздно вечером сеньоре Торрегроса позвонили из студии, где проходит розыгрыш лотерейных номеров. Так она узнала, что один из проданных ею билетов выиграл больше миллиона евро.

"Мы все были вне себя от радости, но не знали, кто из наших постоянных клиентов мог выиграть! Мне и в голову не приходило, что это могла быть Мерседес, - рассказала Мари-Анхелес Торрегроса. - Я даже позвонила моей матери, ведь и она каждый день покупает билет Bonoloto, но номера не совпали".

Во вторник Мерседес пришла в лотерейную лавку.

"Я думаю, что цифры на телевидении такие же, как и у меня", - сказала она владелице магазина.

Они стали сверять номера: так и есть! Её выигрыш составил 1,2 миллиона евро.

"Тут уж она расплакалась. Хотя номера и совпали, она всё же не думала, что выиграла столь крупную сумму. Когда мы узнали об этом, то все плакали от радости, а Мерседес прямо трясло от волнения", - рассказывает Мари-Анхелес.

"Все в нашем районе узнали про крупный выигрыш, и все так радовались за Мерседес, ведь здесь все знают, как она просила милостыню! Она по-доброму относилась ко всем прохожим, и многие здесь ей помогали."

Жизнь Мерседес была нелегкой.

"Пять лет назад она попала в трудную ситуацию и с финансами у неё было совсем туго. Люди по-соседски помогали ей, когда видели, как она сидит перед нашим магазином. Прохожие, выходившие из магазинов, предлагали ей то кусочек хлеба, то пакет молока", - рассказала владелица лотерейной лавки.

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