Общество
Более миллиона казахстанцев подали заявления на назначение 42 500 тенге
По состоянию на 09:00 часов 20 июля принято 1 млн 55 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования (далее – ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле т.г. в размере 42 500 тенге. Выплата назначена 880 тыс. человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.  

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из 1 млн 55 тыс. заявлений:

– 688,7 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;

– 271,2 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;

– 50,3 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz;

– 44,8 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

В разрезе категорий граждан:

–688,7 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);

– 15,7 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;

– 350,6 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Выплата из ГФСС назначена 880 тыс. человек.

Напомним, по поручению Главы государства в связи с введением карантинных мер в июле 2020 года, при условии полной потери дохода работающим казахстанцам будет осуществлена единовременная выплата в размере одной минимальной заработной платы – 42 500 тенге.

С 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками ЕСП.

С 18 июля плательщики ЕСП также могут подать заявку через порталы Egov.kz и 42500.enbek.kz; telegram-боты; приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu; мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Гражданам, давшим согласие на проактивное назначение выплаты, подавать заявки через другие каналы не надо, поскольку ответ на sms является автоматической подачей.

С 17 июля принимаются заявки от индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой; физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера.

Необходимо подчеркнуть, что за наемных работников, отправленных в отпуска без сохранения заработной платы, заявки подает исключительно работодатель.

Прием заявок от работодателей (юридических и физических лиц) идет с 19 июля.

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.

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