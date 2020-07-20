Более миллиона казахстанцев подали заявления на назначение 42 500 тенге

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из 1 млн 55 тыс. заявлений:



– 688,7 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;



– 271,2 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;



– 50,3 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz;



– 44,8 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.



В разрезе категорий граждан:



–688,7 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);



– 15,7 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;



– 350,6 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).



Выплата из ГФСС назначена 880 тыс. человек.



Напомним, по поручению Главы государства в связи с введением карантинных мер в июле 2020 года, при условии полной потери дохода работающим казахстанцам будет осуществлена единовременная выплата в размере одной минимальной заработной платы – 42 500 тенге.



С 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками ЕСП.



С 18 июля плательщики ЕСП также могут подать заявку через порталы



42500.enbek.kz ; telegram-боты; приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu; мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Гражданам, давшим согласие на проактивное назначение выплаты, подавать заявки через другие каналы не надо, поскольку ответ на sms является автоматической подачей.



С 17 июля принимаются заявки от индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой; физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера.



Необходимо подчеркнуть, что за наемных работников, отправленных в отпуска без сохранения заработной платы, заявки подает исключительно работодатель.



Прием заявок от работодателей (юридических и физических лиц) идет с 19 июля.



Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.