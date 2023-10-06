Более сотни человек пропали без вести при разливе озера в Индии

При разливе ледникового озера Лхонак на северо-востоке Индии, по меньшей мере, 14 человек погибли и 102 пропали без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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«В результате стихийного бедствия, произошедшего в среду, пострадали более 22 тыс. человек. Более 3 тыс. туристов также оказались в затруднительном положении после того, как наводнение смыло основные автомагистрали и мосты», - сообщает издание The Guardian.

Озеро Лхонак вышло из берегов из-за затяжных дождей, утверждает издание. За короткое время в Индии выпало пять месячных норм осадков. Также в горной долине Тиста из-за дождей частично рухнула плотина.

Спасательные работы затруднены из-за продолжающихся дождей. Синоптики спрогнозировали дальнейшее ухудшение погодных условий в регионе в ближайшие дни.