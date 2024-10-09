Более трети размещенных вакансий приходится на сферу образования – Минтруда

Занятость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В основном требуются воспитатели, учителя математики и начальных классов 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сентябре на электронной бирже труда Enbek.kz было размещено 136,6 тыс. вакансий, что на 4% больше по сравнению с августом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Сообщается, что активность соискателей сохранила тенденцию снижения: было опубликовано 122,5 тыс. резюме, что на 5% меньше, чем в августе.

Заметный рост спроса на кадры пришелся на среднеквалифицированных специалистов, преимущественно среди операторов производства (+2,1 тыс. вакансий) из-за увеличения объема работ в предверии осенне-зимнего отопительного сезона и рабочих промышленности, строительства и транспорта (+1,1 тыс. вакансий).

При этом наиболее востребованной отраслью осталось образование: на неё приходилось более трети размещенных вакансий (53,2 тыс.). Ещё 15,8 тыс. сотрудников требовались в сферу прочих видов услуг, 9,5 тыс. вакансий разместили организации сферы здравоохранения и социального обслуживания населения.

В сфере образования наибольшим спросом пользовались воспитатели (2,7 тыс. вакансий), учителя математики (2,1 тыс.) и учителя начальных классов (2,1 тыс. вакансий). В сфере здравоохранения наиболее востребованы санитары (1,3 тыс. вакансий), медсестры (1,3 тыс.) и врачи общей практики (604 вакансии).

Отмечается, что значительный рост вакансий зафиксирован в Жамбылской (на 40%) и Туркестанской (на 39%) областях, а также в городе Шымкент (на 34%), что указывает на повышенную экономическую активность в этих регионах. Заметное снижение числа вакансий наблюдалось в Атырауском и Восточно-Казахстанском регионах, области Абай. Вероятно, это связано с завершением сезонных работ или других локальных факторов.

Наиболее существенное снижение числа резюме зафиксировано в Атырауской области, Алматы и области Абай. 

В Астане снижение составило 9% (-1 тыс. резюме). В то же время некоторые регионы продемонстрировали рост. Так, в Жамбылской области число резюме увеличилось на 18% (+1,5 тыс., до 8,5 тыс.), в Костанайской области – на 16% (+0,8 тыс. резюме), Акмолинской – на 14% (+0,6 тыс. резюме), в Туркестанской – на 11% (+1,6 тыс. резюме).

#статистика #вакансии #резюме

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