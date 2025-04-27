Большая вода: спасатели работают в СКО круглые сутки четвертый день

Паводки
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На дамбе в селе Тепличное продолжаются противопаводковые мероприятия, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Работы ведутся без перерывов, круглосуточно, уже четвертый день.

Все силы брошены на укрепление сооружения и предотвращение возможных последствий.

Как сообщалось, в Северо-Казахстанской области продолжается очередной этап половодья, который затронул Петропавловск и Кызылжарский район. В условиях повышенного уровня воды в реках и угрозы подтопления населенных пунктов все профильные службы работают в режиме повышенной готовности.

Днем 25 апреля власти СКО приняли решение о заблаговременной эвакуации жителей села Тепличного Кызылжарского района. Организован подвоз людей. Для временного размещения заранее подготовлены эвакуационные пункты.

#паводки #СКО #наводнение #село Тепличное

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